Trump Sebut Kekacauan di Afghanistan Kegagalan Terbesar dalam Sejarah AS

Alabama: Mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut penarikan pasukan AS dari Afghanistan telah memicu kekacauan besar di negara tersebut. Menurutnya, situasi terkini di Afghanistan merupakan bentuk "kegagalan politik luar negeri terbesar dari sejarah AS."Kecaman dilayangkan Trump kepada Presiden AS Joe Biden dalam sebuah acara di Alabama.Trump menyebut Biden sebagai sosok yang membiarkan "kelemahan" terlihat di Gedung Putih. Baginya, strategi perang AS di Vietnam pada zaman dahulu terlihat begitu luar biasa jika dibandingkan dengan langkah Biden."Ini akan menjadi salah satu kekalahan militer terbesar sepanjang masa, yang seharusnya tidak perlu terjadi. Ini bukan penarikan (pasukan), tapi menyerah total," kata Trump kepada para pendukungnya."Dia (Biden) menyerahkan pangkalan udara kita, senjata-senjata kita, kedutaan besar kita," sambung Trump, dilansir dari laman New York Post, Minggu, 22 Agustus 2021.Pernyataan disampaikan Trump di hadapan ribuan pendukung Partai Republik dalam sebuah acara mendukung politikus Mo Brooks yang mengincar kursi Senat AS.Ia juga mengecam langkah Biden yang meninggalkan banyak persenjataan AS di Afghanistan. Menurut beberapa laporan, sebagian dari persenjataan tersebut kini sudah dirampas kelompok Taliban Disebutkan bahwa senjata yang ditinggalkan AS meliputi 600 ribu senapan serbu, 2.000 kendaraan lapis baja, dan 40 pesawat dan helikopter, termasuk Black Hawk."Sebenarnya ini tidak perlu terjadi. Dia hanya perlu mempertahankan prajurit hingga semua orang pergi, hingga semua warga kita pergi. Setelah itu, bom saja pangkalan-pangkalan udara di sana dan ucapkan selamat tinggal," ungkap Trump.Baca: Pence Tuding Biden Rusak Perjanjian AS-Taliban Era Trump (WIL)