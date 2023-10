Ukraina Luncurkan Rudal Jarak Jauh Pemberian AS ke Pasukan Rusia

Advertisement

Washington: Ukraina meluncurkan rudal jarak jauh ATACMS yang diperoleh dari Amerika Serikat (AS) untuk menargetkan pasukan Rusia pada hari Selasa, 17 Oktober 2023.Menurut kantor berita CNN, AS diam-diam telah mengirimkan rudal tersebut ke Kiev meski belum jelas kapan waktunya. Informasi didapatkan dari dua pejabat AS yang tidak disebut namanya.ATACMS merupakan sistem rudal taktis Angkatan Darat. Ukraina pertama kali menggunakan rudal ini setelah konflik berkepanjangan dengan Rusia selama 20 bulan, seperti dilansir dari Wall Street Journal (WSJ).Selain itu, media Politico juga melaporkan distribusi rudal tersebut dari AS ke Ukraina dalam beberapa pekan terakhir.Kementerian Luar Negeri AS menyebut pihaknya tidak bisa mengonfirmasi laporan tersebut, dan mengalihkan pertanyaan seputar operasi militer kepada pemerintah Ukraina. Perwakilan dari Ukraina belum bisa dihubungi untuk dimintai keterangan.Diketahui, Ukraina sering meminta ATACMS kepada pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk memperlancar serangan dan menghalangi rute pasokan, pangkalan udara, dan jaringan kereta api di wilayah yang diduduki Rusia.Sebelumnya, Biden mengatakan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa Washington akan membantu Kyiv dengan menyediakan rudal jarak jauh ATACMS.Baca juga: Khawatir 'Dicuekin' AS, Zelensky Minta Tambahan Senjata ke NATO