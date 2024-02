Bidik Kemenangan di Nevada, Biden Siap Jadikan Trump Pecundang Lagi

Advertisement

(WIL)

Nevada: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengarahkan perhatiannya ke pemilihan pendahuluan di Nevada. Nevada yang selanjutnya diprediksi akan menjadi basis kemenangannya usai South Carolina.Politikus Demokrat berusia 81 tahun itu akan berbicara di dua acara kampanye di kota perjudian Las Vegas, di mana ia menjadi favorit dalam pemungutan suara hari Selasa untuk melanjutkan upayanya menuju pencalonan partai tersebut.Nevada adalah negara bagian yang sebagian besar memilih pemenang Gedung Putih dalam beberapa dekade terakhir dan mendukung Biden pada tahun 2020 dengan selisih tipis – kurang dari 35.000 suara memisahkan dia dari presiden saat itu, Donald Trump.Di South Carolina, Biden memperoleh suara sebesar 96,2 persen dalam perkiraan kemenangannya. Partai Demokrat sedang mengamati apakah Biden dapat memikat para pemilih kulit hitam yang membantu mendorongnya ke Gedung Putih pada 2020.Tim kampanyenya mengatakan bahwa di Las Vegas Biden akan "berbicara langsung kepada para pemilih tentang pertaruhan pemilu ini," yang ia gambarkan sebagai pertarungan demi demokrasi AS melawan calon dari Partai Republik, Trump, yang telah dua kali dimakzulkan.Biden kembali membahas tema tersebut dalam pernyataan kemenangannya setelah South Carolina, di mana pesaingnya, penulis self-help Marianne Williamson dan anggota kongres Dean Phillips, hanya memperoleh 2 persen atau kurang.Saat berbicara kepada para pemilih di negara bagian selatan AS, dia berkata: “Saya yakin Anda telah mengarahkan kita pada jalur untuk memenangkan kursi kepresidenan lagi – dan membuat Donald Trump menjadi pecundang – lagi."“Pertaruhannya dalam pemilu kali ini sangat besar. Ada suara-suara ekstrem dan berbahaya yang sedang bekerja di negara ini – dipimpin oleh Donald Trump – yang bertekad untuk memecah belah negara kita dan membawa kita ke belakang. Kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi,” sambungnya, dilansir dari AFP, Senin, 5 Februari 2024.Pemilihan presiden AS pada November diperkirakan akan berlangsung ketat, dengan jajak pendapat menunjukkan Biden sebagian besar tertinggal atau sedikit tertinggal dari Trump, dan mendapat peringkat dukungan terendah dibandingkan presiden mana pun selama beberapa dekade.Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh stasiun televisi AS, NBC, yang diterbitkan kemarin menunjukkan bahwa Trump unggul atas Biden dengan selisih 47 persen berbanding 42 persen, masih dalam batas kesalahan jajak pendapat tersebut, namun selisih dari keunggulan Biden pada pertengahan tahun 2023.Trump unggul 30 poin dalam hal imigrasi, ketika Partai Republik dan Demokrat berebut rancangan undang-undang yang menghubungkan bantuan untuk Ukraina dengan langkah-langkah untuk mengekang krisis di perbatasan Meksiko, dan unggul 20 poin dalam hal perekonomian.Kurang dari tiga dari 10 orang menyetujui cara Biden menangani perang Israel-Hamas, yang telah berkembang menjadi krisis regional setelah Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap proksi Iran di Irak, Suriah, dan Yaman.Sementara itu, Trump, yang berusia 77 tahun, masih bisa mencalonkan diri sebagai calon dari Partai Republik di Nevada, meski ia tidak ikut serta dalam pemungutan suara utama yang diamanatkan oleh negara bagian Partai Republik pekan ini.