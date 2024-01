Mundur dari Pemilu AS, Ron DeSantis Dukung Penuh Donald Trump

Advertisement

New Hampshire: Gubernur Florida Ron DeSantis mengakhiri pencalonannya sebagai presiden dari Partai Republik untuk pemilu Amerika Serikat (AS) tahun ini. Langkah mengejutkan tersebut diambil dua hari menjelang pemilihan pendahuluan Partai Republik di New Hampshire.Usai mengundurkan diri, DeSantis pun mendeklarasikan dukungannya kepada mantan presiden AS Donald Trump, sosok terdepan di internal Republik saat ini.Mengutip dari Hindustan Times, Senin, 22 Januari 2024, keputusan DeSantis menjadikan Trump dan eks Duta Besar PBB untuk AS Nikki Haley sebagai kandidat utama terakhir yang tersisa dalam pencalonan menjelang pemilihan pendahuluan di New Hampshire pada Selasa mendatang.Ini merupakan skenario yang telah lama diinginkan musuh-musuh Trump di Partai Republik, sehingga meningkatkan pertaruhan dalam pemilu pekan ini sebagai kesempatan terakhir partai tersebut dalam menghentikan sang eks presiden yang sejauh ini mendominasi persaingan.Namun ketika beberapa kritikus Trump bersorak, DeSantis mendukung dominasi utama Trump – dan menyerang Haley – dalam video yang diunggah di media sosial."Jelas bagi saya bahwa mayoritas pemilih utama Partai Republik ingin memberi Donald Trump kesempatan lagi," kata DeSantis, yang disampaikan dalam nada ceria.Ia melanjutkan: "Saya menandatangani janji untuk mendukung calon dari Partai Republik, dan saya akan menepati janji itu. Ia mendapat dukungan dari saya karena kita tidak bisa kembali ke barisan lama Partai Republik di masa lalu, sebuah bentuk korporatisme hangat yang dikemas ulang yang diwakili oleh Nikki Haley."Haley berbicara di tempat kampanye di Seabrook, New Hampshire, tepat ketika DeSantis mengumumkan keputusannya untuk mundur."Dia mengikuti pemilu dengan baik, dia adalah gubernur yang baik, dan kami mendoakan yang terbaik untuknya," tutur Haley di ruangan yang dipenuhi pendukung dan media."Karena itu, sekarang tinggal satu pria dan satu wanita lagi," sambungnya, merujuk pada dirinya dan Trump.Keputusan DeSantis, meski mungkin tidak mengejutkan mengingat kekalahannya sebesar 30 poin pekan lalu di Iowa, menandai akhir dari penurunan luar biasa bagi seorang gubernur terkenal yang pernah dianggap sebagai ancaman sah terhadap supremasi Trump di Partai Republik.Ia memasuki pemilihan presiden tahun 2024 dengan keuntungan besar dalam upayanya menghadapi Trump, dan jajak pendapat awal menunjukkan bahwa DeSantis berada dalam posisi kuat untuk melakukan hal tersebut.DeSantis dan sekutu-sekutunya mengumpulkan kekayaan politik lebih dari USD130 juta, dan dirinya memiliki catatan legislatif signifikan dalam isu-isu penting bagi banyak kaum konservatif, seperti aborsi dan pengajaran isu-isu ras serta gender di sekolah.