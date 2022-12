Trump Dikecam Demokrat dan Republik Usai Serukan Penghapusan Konstitusi AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi teguran pada hari Minggu, 4 Desember 2022, dari para pejabat Partai Demokrat dan Partai Republik setelah menyerukan penghapusan beberapa bagian Konstitusi AS. Seruan ini didasarkan atas klaim adanya kecurangan dalam pemilu AS 2020.Trump, yang mengumumkan bulan lalu bahwa dia mencalonkan diri lagi sebagai presiden, membuat klaim pada akhir pekan di media sosial Truth Social miliknya.“Penipuan besar-besaran dalam pemilu memungkinkan penghentian semua aturan, peraturan, dan pasal, bahkan yang ada d dalan Konstitusi,” tulisnya, dalam kutipan WA today, Senin, 5 Desember 2022."Para Pendiri kita yang hebat tidak mau, dan tidak akan memaafkan pemilu curang!," lanjutnya.Salah satu petinggi Partai Demokrat Hakeem Jeffries menyebut pernyataan Trump sebagai sesuatu yang aneh dan ekstrim. Partai Republik harus membuat pilihan apakah akan terus merangkul pandangan anti-demokrasi Trump.Menurut Jeffries bahwa Partai Republik harus menyelesaikan masalah mereka dengan mantan presiden dan memutuskan apakah mereka akan melepaskan diri darinya dan kembali ke semacam kewajaran atau terus bersandar pada ekstremisme, bukan hanya Trump, tetapi Trumpisme.Trump, yang merupakan presiden pertama yang dimakzulkan dua kali dan yang masa jabatannya berakhir dengan para pendukungnya menyerbu Capitol. Dengan kekerasan dalam upaya mematikan untuk menghentikan transisi kekuasaan secara damai pada 6 Januari 2021 menghadapi penyelidikan kriminal yang meningkat, termasuk beberapa yang dapat mengarah pada dakwaan.Itu termasuk penyelidikan terhadap dokumen rahasia yang disita oleh FBI dari Mar-a-Lago, dan penyelidikan negara bagian. Federal yang sedang berlangsung terkait upaya untuk membatalkan hasil pemilihan presiden 2020. Ditanya tentang komentar Trump hari Minggu, 04 Desember 2022 Mike Turner dari Ohio, Republikan teratas di Komite Intelijen DPR, mengatakan dia dengan keras tidak setuju dan benar-benar mengutuk pernyataan tersebut, dengan mengatakan bahwa itu harus menjadi faktor karena Partai Republik memutuskan siapa yang harus memimpin partai mereka pada tahun 2024.“Ada proses politik yang harus dilakukan sebelum ada yang menjadi pelopor atau bahkan calon dari partai,” katanya.“Saya percaya bahwa orang pasti akan mempertimbangkan pernyataan seperti ini saat mereka mengevaluasi seorang kandidat.”Perwakilan terpilih Mike Lawler, seorang Republikan, juga keberatan dengan pernyataan tersebut, dengan mengatakan sudah waktunya untuk berhenti berfokus pada keluhan pemilu sebelumnya.“Konstitusi ditetapkan karena suatu alasan, untuk melindungi hak setiap orang Amerika,” kata Lawler.“Saya pikir mantan presiden akan disarankan untuk fokus pada masa depan, jika dia akan mencalonkan diri sebagai presiden lagi.”Komentar Trump muncul setelah pemilik baru Twitter, Elon Musk, mengatakan dia akan mengungkapkan bagaimana Twitter terlibat dalam penindasan kebebasan berbicara menjelang pemilu 2020. Tetapi file yang dirilis Jumat, yang berfokus pada tanggapan bingung perusahaan teknologi terhadap cerita tentang putra Biden, Hunter, tidak menunjukkan Demokrat mencoba membatasi cerita.Gedung Putih pada hari Sabtu menyerang Trump dengan mengatakan, "Anda tidak bisa hanya mencintai Amerika ketika Anda menang.""Konstitusi Amerika adalah dokumen sakral yang selama lebih dari 200 tahun telah menjamin kebebasan dan supremasi hukum berlaku di negara kita yang hebat," kata juru bicara Andrew Bates dalam sebuah pernyataan.“Menyerang Konstitusi dan semua yang diperjuangkannya adalah laknat bagi jiwa bangsa kita.”Jeffries tampil di ABC's This Week, Turner berbicara di CBS' Face the Nation dan Lawler tampil di State of the Union CNN. (Mustafidhotul Ummah)Baca: Ada-Ada Saja, Trump Serukan Penghapusan Konstitusi Amerika Serikat