Perangi Kejahatan Kekerasan, KJRI Chicago Serukan Pentingnya Upaya Bersama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Chicago: KJRI Chicago pada 16 November lalu telah mengadakan webinar dengan tema "Indonesian Citizen Protection against Violent Crimes." Pelaksanaan webinar ini dilaksanakan KJRI Chicago bekerja sama dengan Indonesan Diaspora Network USA dan Kepolisan kota Chicago sebagai upaya diseminasi informasi dan memastikan keselamatan dan keamanan WNI, khususnya di wilayah kerja KJRI Chicago, dari ancaman kejahatan kekerasan atau violent crime.Webinar ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di bidangnya, yaitu Brigjen (Pol) Oktavianus Marthin, Atase Kepolisian KBRI Washington DC, Detektif Henry Lai (Detektif Area I Kepolisian kota Chicago yang juga merupakan President of Asian American Law Enforcement Association), Officer Dhama Dhamavasi, Anggota kepolisian Metropolitan Water Reclamation District, serta Martino Tangkar, Ketua Indonesian Diaspora Network-AS.Kegiatan tersebut dibuka Konsul Jenderal RI Chicago, Meri Binsar Simorangkr dan dihadiri perwakilan masyarakat Indonesia dan juga Konsulat Asing di Chicago. KJRI Chicago menayangkan kegiatan tersebut secara daring melalui zoom dan Facebook KJRI.Sejumlah tokoh penting di Chicago seperti Congressman Danny K. Davis dan Secretary of State Illnois, Jesse White turut memberikan kata sambutan yang intinya menyambut baik inisiatif KJRI Chicago dalam melakukan peningkatan awareness terkait tindak kejahatan dengan kekerasan melalui pelaksanaan webinar.Selain itu Kepala Kepolisian Houston, Ban Tien menyampaikan duka cita dan simpati atas kejadian penembakan yang menyebabkan meninggalnya seorang WNI , Novita Kurnia Putri di San Antonio, Texas.Konjen Meri dalam sambutannya menekankan pentingnya dilakukan upaya bersama untuk menanggulang kejahatan kekerasan serta mengapresiasi upaya dan tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah AS dalam memerangi penembakan massal dan kekerasan senjata."Kami memahami bahwa upaya bersama juga penting dalam menanggulangi kejahatan kekerasan, oleh karena itu KJRI bersama Komunitas Indonesia di Midwest siap mendukung upaya pencegahan kejahatan kekerasan," ungkap Konjen Meri, dalam keterangan tertulis KJRI Chicago yang diterima Medcom.id, Sabtu, 19 November 2022.Dalam paparannya, Brigjen Oktavianus memberikan tips bagi para WNI untuk dapat terhindar dari kejahatan kekerasan, antara lain Hindari berjalan kaki sendirian dan disarankan untuk sedapatnya buddy system; menghindari tempat rawan, dan mencermati perkembangan situasi lingkungan sekitar. Jangan pernah terlihat membawa banyak uang tunai; serta membatasi semaksimal mungkin aktivitas di luar rumah, khususnya pada malam hari.Sementara Detektif Henry Lai dan Officer Dhamavasi dari Kepolisian Chicago menegaskan pentingya pencegahan tindak kejahatan, yaitu mengurangi peluang pelaku tindak kejahatan untuk menjadikan diri sendiri, keluarga, dan tetangga sebagai korban, serta untuk melindungi harta benda dan mendidik setiap orang untuk waspada.Sepanjang 2022 di AS sudah terjadi 585 kali kejadian penembakan massal dengan jumlah korban masing-masing lebih dari 4-5 orang per kejadian, di luar dari pelaku penembakan. Sementara pada 2021, telah terjadi sebanyak 691 kejadian penembakan massal di AS.Baca: KJRI Dorong WNI Aktif Cegah Kejahatan Kebencian di Chicago Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id