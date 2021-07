KJRI Dorong WNI Aktif Cegah Kejahatan Kebencian di Chicago

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Chicago menyelenggarakan webinar yang bertajuk “Hate Crimes and How to Tackle It”. Acara ini tidak hanya diikuti oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di Chicago namun juga masyarakat Indonesia di Midwest serta beberapa kota di Amerika Serikat dan Indonesia.“Keselamatan WNI di wilayah Chicago dan sekitarnya selalu menjadi prioritas Indonesia karena Perlindungan WNI adalah salah satu pilar dari politik luar negeri Indonesia. Penyebaran informasi melalui webinar ini merupakan bagian dari komitmen dan upaya KJRI dalam menjamin keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Chicago,” ucap Konjen RI Chicago Meri Binsar Simorangkir dalam webinar itu, dalam keterangan tertulis KJRI, yang diterima Medcom.id, Jumat 2 Juli 2021.Konjen Meri juga mengajak WNI untuk terlibat aktif dalam mencegah kejahatan bermotif kebencian dan mendorong mereka untuk berani melaporkan kejadian apabila telah menjadi korban kejahatan bermotif kebencian Hal senada disampaikan Komisi Human Relations Norman White karena “Sangat sulit bagi para penegak hukum untuk mengatasi hate crimes jika masyarakat enggan untuk melaporkan peristiwa hate crimes tersebut kepada penegak hukum. Kerja sama adalah kunci.”Presiden Indonesia Diaspora Network-USA, Martino Tangkar menyatakan bahwa kejahatan kebencian atau hate crimes menjadi isu yang mengemuka di AS saat ini dan pelaksanaan webinar ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi semua orang untuk memahami dan mengatasi hate crimes.Komisioner/Ketua Komisi Human Relations Pemerintah Kota Chicago, Nancy Andrade melalui webinar mengajak semua komunitas yang ada di kota Chicago untuk secara aktif berpartisipasi dalam program-program yang diadakan Pemerintah Kota Chicago melalui Komisi Human Relations untuk mengatasi hate crimes. Komisioner Andrade juga mengumumkan bahwa Presiden IDN-USA, Martino Tangkar telah diundang untuk bergabung menjadi anggota dari Komisi mewakili Komunitas Indonesia di Chicago.Kepolisian Chicago juga turut serta memberikan jaminan keamanan bagi warga. Detektif Sonia French dari Department of Hate Crimes Kepolisian Kota Chicago mendorong masyarakat dapat mempercayai kepolisian.“Untuk meningkatkan kepercayaan dan kemudahan berkomunikasi, setiap kepolisian Chicago sudah mempunyai alat komunikasi yang jika digunakan, akan menyambungkan mereka ke berbagai penerjemah, yang siap menjadi jembatan antara polisi dan pelapor yang tidak bisa berbahasa Inggris,” ungkapnya.Sementara itu, Atase Polisi, Brigadir Jenderal Ary Laksmana Widjaja mengajak masyarakat untuk tidak melakukan tindakan atau perilaku yang memancing terjadinya kejahatan bermotif kebencian seperti tidak bepergian sendirian, tidak berpenampilan yang berlebihan dan menghindari tempat-tempat yang rawan.Kejahatan bermotif kebencian masih menjadi topik yang relevan untuk dibahas hingga saat ini. Di tahun 2020, statistik menunjukkan bahwa kejahatan kebencian, khususnya kejahatan kebencian Anti-Asia, telah meningkat secara signifikan di seluruh AS hampir 150 persen.Jumlah kasus yang dilaporkan tetap tinggi pada kuartal pertama tahun 2021. Di New York, 42 kasus kejahatan kebencian dilaporkan sementara di Illinois termasuk Chicago, “Stop Asian-American and Pacific Islander (AAPI) Hate” melaporkan ada 92 kasus antara periode 9 Maret, 2020 hingga 28 Februari 2021.Melalui penyelenggaraan webinar ‘Hate Crimes and How to Tackle It’ KJRI Chicago berharap warga Indonesia khususnya yang berada di wilayah Chicago dan sekitarnya dapat mendengarkan secara langsung dari para ahli mengenai hal-hal yang dapat mereka lakukan untuk menghindari kejahatan bermotif kebencian dan pada akhirnya memberikan perasaan aman dan terlindungi kepada seluruh WNI. KJRI Chicago juga mengharapkan terjalinnya kerja sama yang erat antara otoritas yang ada di Chicago dengan seluruh masyarakat Indonesia di Chicago dalam mengatasi masalah kriminal khususnya hate crimes.(FJR)