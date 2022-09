8 Orang Tewas dalam Percobaan Melintasi Perbatasan Meksiko Menuju AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Texas: Setidaknya delapan orang ditemukan tewas di Rio Grande usai puluhan individu berusaha melakukan praktik penyeberangan berbahaya ke Amerika Serikat (AS) dari Meksiko di dekat Eagle Pass.Otoritas AS menemukan enam jenazah, sementara tim Meksiko menemukan dua lainnya. Pernyataan disampaikan Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) pada Jumat, 2 September.Petugas keamanan AS dan Meksiko menemukan sejumlah jasad manusia itu pada Kamis kemarin saat mereka menangani sekelompok besar orang yang mencoba menyeberangi perbatasan via sebuah sungai. Aliran sungai relatif deras setelah area tersebut diguyur hujan deras dalam beberapa hari terakhir.CBP mengatakan bahwa petugas AS menyelamatkan 37 orang dari sungai dan menahan 16 lainnya. Sementara di seberang sungai di sisi Meksiko , petugas menahan 39 orang."Pihak berwenang dari kedua sisi melanjutkan pencarian terhadap potensi adanya korban lain," tutur CBP, dikutip dari Al Jazeera, Sabtu, 3 September 2022.Sejauh ini belum ada detail mengenai dari negara mana para korban tewas dan individu lainnya yang berusaha menyeberangi perbatasan AS-Meksiko. Belakangan, titik perlintasan Eagle Pass menjadi salah satu yang tersibuk di kalangan mereka yang hendak memasuki AS secara ilegal.Area tersebut kemungkinan akan melampaui Rio Grande Valley, yang selama ini menjadi fokus operasi petugas perbatasan AS dan Meksiko dalam satu dekade terakhir.Perlintasan Rio Grande menuju AS merupakan titik berbahaya karena derasnya arus sungai. Melintasi sungai tersebut merupakan hal menantang, bahkan bagi perenang berpengalaman.Agustus lalu, otoritas AS mengatakan bahwa lebih dari 200 jasad telah ditemukan di sungai Rio Grande dalam periode Oktober 2021 hingga Juli 2022.Dalam tiga dekade terakhir, ribuan orang tewas saat berusaha menyeberangi perbatasan Meksiko menuju AS. Banyak dari mereka tenggelam atau meninggal akibat mengalami dehidrasi.Baca: Warga Meksiko Tewas Terjatuh dari Tembok Perbatasan AS