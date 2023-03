Parah Banget! Kekerasan Senjata Api di AS Tewaskan 10 Ribu Orang Sejak Awal 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penembakan Nashville

(WIL)

Washington: Kekerasan senjata api di Amerika Serikat (AS) sejak awal 2023 hingga Maret ini telah menewaskan lebih dari 10.000 orang, menurut catatan badan pemantau Gun Violence Archive. Jika diambil rata-rata, berarti ada lebih dari 111 kematian akibat senjata api pada setiap harinya di AS.Mengutip dari laman TRT World, Gun Violence Archive mencatat 130 aksi penembakan massal di AS sejak awal 2023 hingga kini. Organisasi itu juga melaporkan ada 5.742 warga AS yang tewas bunuh diri dengan senjata api di periode sama.Terdapat juga 4.266 orang yang tewas terkait senjata api, baik dalam kasus pembunuhan, penggunaan senjata defensif dan senjata api yang meletus secara tak disengaja. Gun Violence Archive juga mencatata ada 7.564 orang yang terluka akibat senjata api di AS sejak awal 2023.Beberapa hari lalu pada Senin, 27 Maret, aksi penembakan massa terjadi di sekolah dasar Covenant School di Nashville. Sebanyak tiga anak dan tiga staf sekolah tewas dalam penembakan tersebut.Penembak diketahui bernama Audrey Elizabeth Hale, 28, alumni siswi di sekolah tersebut. Hale tewas di tempat kejadian perkara (TKP) usai terlibat baku tembak dengan polisi.Terkait isu senjata api ini, Presiden Joe Biden mengatakan bahwa Kongres AS harus segera bertindak. "Saya telah sepenuhnya menggunakan wewenang eksekutif saya untuk melakukan apa pun terkait isu ini," kata Biden.Hale diketahui sebagai mantan siswi Covenant School. Ia diketahui pernah berada di bawah perawatan dokter untuk masalah "gangguan emosional."Kepolisian Nashville mengatakan, pelaku diketahui telah membeli tujuh senjata api sebelum melancarkan aksi penembakan.Rincian terbaru mengenai Audrey Elizabeth Hale muncul beberapa jam setelah polisi merilis video mengerikan yang menunjukkan petugas menyerbu Covenant School dan melakukan penggeledahan dari ruangan ke ruangan, sebelum kemudian menghadapi dan menembak mati pelaku.Hale menggunakan dua senapan serbu dan pistol selama penyerangan di sekolah dasar Nashville. Ini merupakan peristiwa terbaru dari rangkaian panjang penembakan massal di AS yang telah mengubah senjata menjadi isu politik hangat.Baca juga: Gercep! Kronologi Polisi Hentikan Penembakan di Nashville dalam 4 Menit