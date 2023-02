AS Blacklist 6 Entitas Tiongkok Terkait Isu Balon Mata-Mata

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Amerika Serikat (AS) memasukkan enam entitas Tiongkok ke dalam daftar hitam (blacklist) yang disebut terkait dengan program kedirgantaraan Beijing. Langkah blacklist ini merupakan bagian dari respons AS atas terduga balon mata-mata Tiongkok yang melintasi ruang udara Negeri Paman.Sanksi ekonomi ini dijatuhkan AS kepada Tiongkok sesuai janji pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mempertimbangkan upaya yang lebih luas dalam menangani kegiatan pengintaian Tiongkok. Lewat sanksi ini, lima perusahaan dan satu lembaga penelitian Tiongkok akan kesulitan mendapatkan teknologi AS.Langkah tersebut kemungkinan akan semakin meningkatkan pertikaian diplomatik antara AS dan Tiongkok yang dipicu isu balon mata-mata, yang telah ditembak jatuh pada akhir pekan lalu di lepas pantai South Carolina.AS mengatakan balon udara Tiongkok itu dilengkapi alat untuk mendeteksi dan mengumpulkan sinyal intelijen. Tetapi Beijing bersikeras itu bahwa objek itu bukan balon mata-mata, tapi pesawat udara terkait cuaca yang terbang keluar jalur.Insiden balon mata-mata ini membuat Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membatalkan perjalanan berisiko tinggi ke Tiongkok dalam upaya meredakan ketegangan.Biro Industri dan Keamanan AS mengatakan bahwa enam entitas Tiongkok menjadi sasaran karena "dukungan mereka terhadap upaya modernisasi militer Tiongkok, khususnya program kedirgantaraan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) yang meliputi kapal udara dan balon.""PLA menggunakan Balon Ketinggian Tinggi (HAB) untuk kegiatan intelijen dan pengintaian," kata biro tersebut, dikutip dari laman One India, Sabtu, 11 Februari 2023.Wakil Menteri Perdagangan AS Don Graves mengatakan via Twitter bahwa departemennya "tidak akan ragu untuk terus menggunakan" pembatasan seperti itu dan larangan lainnya "demi melindungi keamanan dan kedaulatan nasional AS."Keenam entitas yang di-blacklist AS adalah Beijing Nanjiang Aerospace Technology Co., China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute, Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology Co., Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co., Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology Co., dan Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co.Jumat kemarin, sebuah pesawat jet tempur AS menembak jatuh objek terbang tak dikenal (UFO) yang terbang di lepas pantai utara Alaska atas perintah Biden. Objek itu jatuh karena dilaporkan menimbulkan ancaman bagi keselamatan penerbangan sipil.Baca juga: AS Tembak Jatuh UFO di Dekat Alaska, Alien atau Balon Mata-Mata? Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id