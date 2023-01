Presiden Meksiko Minta AS Lebih Perhatian ke Amerika Latin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(WIL)

Mexico City: Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador meminta Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk mendukung kawasan Amerika Latin. Permintaan ini ia sampaikan menjelang KTT ke-10 Pemimpin Amerika Utara di Mexico City.Dalam pertemuan bilateral tersebut, Lopez Obrador memperjuangkan perjanjian perdagangan AS-Meksiko-Kanada (USMCA), sembari mencatat bahwa kawasan Amerika Utara yang terdiri dari tiga negara, harus menjadi garis depan dalam menghadapi ekspansi ekonomi Asia.Selain itu, pemimpin Meksiko itu menunjukkan bahwa konsumsi per kapita di Amerika adalah USD18.100 per tahun, sedangkan di Asia USD4.400."Perjanjian perdagangan antara Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat telah terbukti menjadi instrumen yang berharga untuk mengkonsolidasikan proses produksi kami, memanfaatkan potensi besar yang diwakili pasar domestik di kawasan kami. Namun, kedatangan kapal yang penuh dengan barang dari Asia terus tumbuh di pelabuhan Pasifik kami," kata Lopez Obrador, dikutip dari Anadolu Agency, Selasa, 10 Januari 2023.Menurutnya, Amerika Latin adalah pemain penting dalam lanskap ekonomi masa depan. Ia mencatat bahwa dalam lebih dari setengah abad, belum ada upaya ekonomi yang nyata untuk mendorong pembangunan dan penciptaan kekayaan di Amerika Latin."Bergabung dan bermitra di Amerika adalah konsolidasi terakhir dari wilayah terpenting dunia. Ada banyak keuntungan. Antara lain, kita memiliki tenaga kerja muda dan kreatif, perkembangan teknologi, dan kekayaan sumber daya alam. Jarak antar negara kita memungkinkan kami untuk menghemat biaya transportasi, dan ada permintaan yang cukup di pasar kami," katanya.Lopez Obrador mengutip inisiatif Alliance for Progress, sebuah upaya ekonomi dan pembangunan yang dilakukan Presiden AS saat itu, John F. Kennedy, untuk menangkal pengaruh Uni Soviet pada 1960-an.Ia mengatakan USD10 miliar yang didorong pemerintahan Kennedy adalah upaya terakhir AS untuk mengembangkan kawasan Amerika Latin."Akibatnya, saya berpendapat bahwa inilah saatnya untuk mengakhiri pengabaian ini. Pengabaian ini, merupakan penghinaan terhadap Amerika Latin dan Karibia ini," tambahnya.Sementara itu, Joe Biden mengatakan AS telah memberikan bantuan ke banyak negara dibandingkan negara mana pun di dunia ini."Sayangnya, tanggung jawab kami tidak hanya di Belahan Barat. Kami berada di pusat Eropa, Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara. Kami fokus di banyak wilayah, dan ini yang harus kami kerjakan," pungkasnya.Baca: Biden dan Presiden Meksiko Sepakat Tangani Isu Keimigrasian