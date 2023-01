Valery Gerasimov, Komandan Baru Pasukan Rusia di Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Siapakah Gerasimov?

Penghargaan dan prestasi

Moskow: Kepala Staf Umum Rusia Valery Gerasimov ditunjuk sebagai komandan baru pasukan Rusia dalam "operasi militer khusus" di Ukraina. Posisinya telah dikonfirmasi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu lalu.Pemilihan Gerasimov adalah bagian dari penggantian skala besar yang dibuat Menteri Pertahanan Sergey Shoigu dalam melanjutkan operasi di Ukraina yang sudah memasuki bulan kesebelas.Selain Gerasimov, ada beberapa deputi yang ditunjuk untuk bertugas di Ukraina, termasuk Jenderal Sergey Surovikin, Panglima Angkatan Udara; Jenderal Oleg Salyukov, Panglima Angkatan Darat; dan Kolonel Jenderal Alexei Kim, wakil kepala staf umum angkatan bersenjata Rusia.Penunjukan mereka dilakukan di tengah laporan tentang perubahan hierarki militer Rusia, yang juga melibatkan Kolonel Jenderal Alexander Lapin sebagai kepala pasukan darat negara itu.Sementara itu, Surovikin diangkat menjadi salah satu deputi Gerasimov, setelah sebelumnya menjadi komandan pasukan Rusia dalam "operasi militer khusus" di Ukraina pada Oktober lalu."Peningkatan tingkat kepemimpinan operasi militer khusus terkait perluasan tugas, perlunya kerja sama yang lebih erat antara dinas dan cabang angkatan bersenjata, serta peningkatan kualitas semua jenis pemeliharaan dan efisiensi untuk memimpin kelompok pasukan," kata Kemenhan Rusia, melansir dari laman Anadolu Agency, belum lama ini.Gerasimov lahir di kota Kazan pada 1955 dari keluarga kelas pekerja di Republik Sosialis Soviet Otonom Tatar saat itu, sekitar 800 kilometer dari timur Moskow. Ia dibesarkan dengan latar belakang militer.Setelah lulus dari Sekolah Militer Kazan Suvorov dengan pujian pada 1973, Gerasimov bersekolah di Sekolah Komando Tank Tinggi Kazan.Ia kemudian mengikuti Akademi Angkatan Bersenjata Militer Malinovsky antara tahun 1984 dan 1987, dan setelahnya melanjutkan pelatihan di Akademi Militer Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia dan lulus pada 1997.Selama periode tersebut, Gerasimov memimpin pasukan di Distrik Militer Timur Jauh Rusia dan Distrik Militer Baltik.Dari tahun 1993 hingga 1995, ia adalah komandan divisi bermotor di Distrik Militer Baltik dan kemudian di Kelompok Pasukan Barat Laut.Antara 1997 dan 2010, Gerasimov menjabat sebagai Wakil Komandan Angkatan Darat Pertama di Distrik Militer Moskow, Komandan Angkatan Darat ke-58 di Kaukasus Utara, serta komandan distrik militer Leningrad dan Moskow.Pada Desember 2010, ia diangkat sebagai wakil kepala staf umum angkatan bersenjata Rusia.Dalam waktu kurang dari dua tahun, Gerasimov diangkat menjadi kepala staf umum angkatan bersenjata Rusia oleh Presiden Vladimir Putin pada November 2012, bersamaan dengan diangkatnya Menteri Pertahanan Sergey Shoigu ke posisinya saat ini. Di tahun yang sama, ia menjadi anggota Dewan Keamanan Rusia.Sejak itu, Gerasimov aktif dalam upaya militer Rusia, terutama di Ukraina sejak awal konflik di wilayah Donbas pada 2014.Dalam konteks ini, Gerasimov disebut-sebut terlibat dalam ketegangan di wilayah tersebut, yang membuatnya masuk dalam daftar panjang sanksi Uni Eropa terhadap pejabat senior Rusia pada April 2014.Sehari setelah dimulainya "operasi militer khusus" Rusia pada Februari 2022, Gerasimov ditambahkan AS ke Daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus dan Orang yang Diblokir.Pada 2016, Putin menganugerahi Gerasimov gelar kehormatan tertinggi di Rusia - Pahlawan Federasi Rusia. Gerasimov dan Wakil Menteri Pertahanan Dmitry Bulgakov menjadi orang militer berpangkat tertinggi yang dianugerahi gelar Pahlawan Federasi Rusia oleh Putin karena operasi mereka di Suriah.Gelar utama lain yang diterima Gerasimov termasuk Order of St. George (Kelas 3 dan Kelas 4 masing-masing pada tahun 2015 dan 2017), Order of Merit to the Fatherland (Kelas 3 dan 4 masing-masing pada tahun 2002 dan 2014), Order of Alexander Nevsky (pada 2021), serta Order of Military Merit dan Order of Honor.Baca juga: Tentara Bayaran Kuasai Wilayah di Ukraina, Rusia Copot Jenderal Tertinggi