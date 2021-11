Lord Mayor Dukung Penuh Promosi Indonesia di Kota Oxford

(WIL)

London: Oxford City Council (Pemerintah Kota Oxford, Inggris) mendukung penuh promosi Indonesia di kota Oxford dan upaya peningkatan kerja sama antara Indonesia dan kota Oxford. Dukungan tersebut termasuk akses masuk produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia dan penguatan people to people contact. Oxford City Council juga memastikan bahwa kota Oxford akan terus menjadi tempat yang ramah bagi para mahasiswa dan masyarakat Indonesia.Dukungan ini disampaikan Lord Mayor of Oxford, Councillor Mark Lygo, saat memberikan sambutan dalam pembukaan acara "ISME UK Expo in Oxford" di Oxford Town Hall, London, Inggris pada Minggu, 28 November."Indonesia adalah negara besar yang sangat beragam dan kaya. Saya yakin melalui acara ini, semakin banyak publik Inggris yang mengenal Indonesia dan persahabatan antara kedua negara akan semakin menguat," ucap Mark Lygo, dalam keterangan tertulis KBRI London , Selasa, 30 November 2021.ISME UK Expo in Oxford merupakan rangkaian kegiatan promosi dan roadshow produk UMKM Indonesia yang akan diselenggarakan di berbagai kota di seluruh Inggris.Kegiatan ini mendapatkan dukungan dari Oxford City Council dan merupakan kolaborasi dari Indonesian SMEs in the UK (ISME UK) -- sebuah komunitas yang terdiri dari pedagang UMKM asal Indonesia di Inggris--, KBRI London, perwakilan Bank Bank Indonesia, BNI, Mandiri dan para mahasiswa PPI."ISME UK Expo in Oxford menawarkan produk terbaik Indonesia, seiring dengan semakin intensifnya hubungan ekonomi kedua negara. ISME dapat berperan menjembatani koneksi antara UMKM Indonesia di Inggris dengan sektor usaha di kedua negara untuk meningkatkan akses produk Indonesia ke Inggris," ungkap Duta Besar RI untuk Inggris, Irlandia dan IMO, Desra Percaya saat membuka kegiatan bersama dengan Lord Mayor of Oxford, Councillor Mark Lygo.Dubes Desra lebih lanjut menjelaskan bahwa dukungan Oxford City Council akan kehadiran Indonesia di Oxford memiliki makna penting, mengingat Oxford adalah salah satu pusat pendidikan dunia dan memiliki sejarah yang panjang."Saya yakin bahwa melalui promosi produk UMKM, kepada publik Inggris kita dapat terus membangun profil dan brand Indonesia yang kaya, menawan, dan mencerminkan nilai persatuan. Tidak kalah penting adalah kegiatan ini akan semakin mempererat hubungan antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Inggris, khususnya yang tinggal di Oxford dan sekitarnya," tambah Dubes Desra.Baca: Di London, Bos OJK Buka Peluang Investasi UMKM dan Digital Ekonomi Sementara itu Ketua ISME UK, Enggi Holt dan Ketua Penyelenggara Yani Sampurno, mengungkapkan tingginya antusiasme warga setempat yang mengunjungi promosi Indonesia. Tercatat lebih dari 1.500 warga yang hadir. "Hal ini membuktikan baiknya hubungan komunitas Indonesia dengan pemerintah daerah setempat, serta semakin tingginya minat warga Oxford untuk mengenal Indonesia," jelas Enggi Holt.Mark Lygo tampak sangat menikmati kegiatan ini. "Beliau mengikuti acara hingga dari awal hingga akhir. Tidak hanya berkeliling dan berinteraksi di anjungan produk pameran, namun juga mencicipi aneka masakan Indonesia, turut menari Goyang Karawang dan mendengarkan alunan lagu Tanah Airku," ungkap Yani Sampurno.Dengan tema 'Discover what Indonesia has to offer from unique products to creative services rich in culture and originality,' acara tersebut menghadirkan aneka produk khas Indonesia, mulai dari kain batik dan tenun, alas kaki, tas, perhiasan perak, keramik, kerajinan kayu, hingga produk perlengkapan rumah yang ramah lingkungan.Pengunjung juga disuguhi masakan khas Indonesia, musik dan tari tradisional, workshop gamelan, maupun informasi belajar bahasa Indonesia. Tak lupa, Dubes Desra Percaya turut memainkan lagu ‘Tanah Airku’ dengan alat musik saxophone.