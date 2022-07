Dubes RI Berbagi Informasi Seputar Presidensi G20 ke Masyarakat Suriname

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Paramaribo: Dalam rangka menyosialisasikan serta mempromosikan kepemimpinan serta manfaat yang ingin dicapai Indonesia pada Presidensi G20 , KBRI Paramaribo menyelenggarakan kegiatan Sharing Information on Indonesia’s G20 Presidency ber???tempat di Hotel Courtyard by Marriott Paramaribo pada 29 Juni lalu.Dalam kegiatan tersebut, Duta Besar Indonesia untuk Suriname merangkap Guyana dan Caribbean Community (CARICOM) Julang Pujianto menyampaikan informasi terkait Presidensi G20 Indonesia yang mengambil tema Recover Together, Recover Stronger, dengan tujuan mengundang semua pihak untuk bekerja sama, mendukung satu sama lain menuju pemulihan yang kuat dan berkelanjutan.Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Luar Negeri, Jumat, 1 Juli 2022, Dubes Julang menyampaikan Presidensi G20 Indonesia mengedepankan tiga sektor prioritas yang menjadi kunci pemulihan yang kuat dan berkelanjutan yaitu: penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital dan transisi energi.Presidensi G20 Indonesia juga turut mengundang negara tamu maupun organisasi internasional untuk berpartisipasi pada KTT G20 tanggal 15-16 November 2022 di Bali, termasuk kepada Republik Suriname sebagai Ketua Caribbean Community (CARICOM). Suriname akan menjadi Ketua CARICOM dimulai pada 1 Juli hingga 31 Desember 2022.Duta Besar Miriam A. Mac Intosh, Permanent Secretary for Foreign Affairs dari Kementerian Luar Negeri, Bisnis Internasional dan Kerja Sama Internasional Republik Suriname yang hadir pada kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi atas Presidensi G20 Indonesia yang berupaya melibatkan semua pihak, termasuk Suriname sebagai Ketua CARICOM.Dubes Mac Intosh menggarisbawahi bahwa undangan Indonesia kepada Suriname merupakan kesempatan baik yang dapat dimanfaatkan Suriname sebagai perwakilan negara-negara kecil di kawasan Karibia untuk menyuarakan kepentingannya terkait isu-isu yang tengah dihadapi saat ini.Dalam kegiatan tersebut, KBRI Paramaribo juga mengajak para peserta yang hadir untuk berkunjung ke Indonesia dan menikmati pariwisata Indonesia pascapelonggaran regulasi pelaku perjalanan internasional.Kegiatan Sharing Information on Indonesia's G20 Presidency dihadiri sekitar 61 orang, terdiri dari perwakilan Kementerian Luar Negeri, Bisnis Internasional dan Kerja Sama Internasional Republik Suriname, Kalangan Diplomatik dan Organisasi Internasional yang terakreditasi untuk Republik Suriname, Friends of Indonesia, pengusaha maupun hurnalis dari media massa di Paramaribo.Baca: Indonesia Bantu Tingkatkan Kapasitas UKM Suriname