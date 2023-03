FBI: Empat Warga AS Ditembaki dan Diculik di Meksiko Utara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun

(WIL)

Washington: Pemerintah Amerika Serikat dan Meksiko sedang bekerja sama untuk mengamankan pembebasan empat warga AS yang ditembaki dan diculik di sebuah kota perbatasan di Meksiko utara.Biro Investigasi Federal (FBI) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keempat warga AS itu melintasi perbatasan ke Matamoros di negara bagian Tamaulipas, Meksiko timur laut pada Jumat pekan kemarin dengan minivan putih berpelat nomor Carolina Utara."Tak lama setelah menyeberang ke Meksiko , pria bersenjata tak dikenal menembaki penumpang di dalam kendaraan," ujar pernyataan FBI."Keempat warga AS itu ditempatkan di dalam kendaraan dan dibawa dari tempat kejadian oleh orang-orang bersenjata," lanjutnya, seperti dikutip dari laman Al Jazeera, Senin, 6 Maret 2023.Seorang pejabat Meksiko mengatakan bahwa empat warga AS itu terdiri dari tiga pria dan satu wanita."Sayangnya, seorang warga Meksiko yang tidak bersalah tewas secara tragis dalam insiden itu," ujar Duta Besar AS untuk Meksiko Ken Salazar. Ia menambahkan bahwa lembaga penegak hukum AS sedang bekerja sama dengan mitra Meksiko "untuk menjamin kepulangan yang aman dari rekan-rekan kami."Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador mengatakan bahwa para korban diyakini masuk ke negara itu untuk membeli obat-obatan. Namun mereka terjebak dalam konfrontasi antara kelompok kriminal. Ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.Matamoros, sebuah kota di seberang Brownsville, Texas, selama ini kerap dilanda aksi kekerasan terkait perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir lainnya.Jalan raya di Tamaulipas dianggap salah satu yang paling berbahaya di Meksiko karena rentan ancaman penculikan dan pemerasan oleh geng kriminal.Jumat lalu, baku tembak di Matamoros berlangsung sangat buruk sehingga konsulat AS mengeluarkan peringatan tentang bahaya tersebut. Otoritas setempat juga memperingatkan masyarakat lokal untuk berlindung dan menjauh dari lokasi penembakan.Baca juga: Miris! 12 Orang Tewas dalam Penembakan Massal di Bar Meksiko