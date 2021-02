Joe Biden Sebut Kanada Sahabat Terdekat AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Joe Biden menyebut Kanada sebagai sahabat terdekat Amerika Serikat pada Selasa, 23 Februari. Sementara Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyebut persahabatan dengan AS merupakan sesuatu yang "luar biasa."Aksi lempar pujian itu disampaikan dalam pertemuan virtual antara Biden dan Trudeau."Amerika Serikat tidak memiliki sahabat yang lebih dekat lagi ketimbang Kanada," kata Biden, dilansir dari laman CGTN pada Rabu, 24 Februari 2021.Meski pandemi Covid-19 membuat Biden dan Trudeau terpisah secara fisik, keduanya mendemonstrasikan bahwa dua negara besar ini kembali menjalani persahabatan erat seperti di masa lalu.Hubungan AS dan Kanada sempat menegang saat Washington menerapkan kebijakan "America First" di era Donald Trump.Baca: PM Kanada Tuduh Trump Hasut Kerusuhan di Gedung Capitol "Kami memiliki sebuah agenda kuat, dan kami akan mencapai performa terbaik saat Amerika Serikat dan Kanada bekerja bersama," ujar Biden sebelum melakukan pertemuan virtual dengan Trudeau.Membalas ucapan positif Biden, Trudeau mengatakan bahwa AS dan Kanada akan "bersama-sama melewati Covid-19." Namun ia juga memastikan bahwa AS dan Kanada akan berkontribusi untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik dan aman bagi semua orang.Selain soal Covid-19, Biden dan Trudeau juga sepakat bekerja sama dalam mencapai target nol emisi karbon pada 2050. Mengenai hal ini, Trudeau berterima kasih kepada Biden yang membawa AS kembali bergabung ke Perjanjian Iklim Paris."Kepemimpinan AS dirindukan dalam empat tahun terakhir ini," tutur Trudeau.(WIL)