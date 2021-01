Garda Nasional Siagakan 7.000 Personel di Washington DC Hingga Maret

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Garda Nasional Amerika Serikat akan tetap menyiagakan 7.000 personelnya di Washington DC hingga pertengahan Maret mendatang. Sekitar 25 ribu personel Garda Nasional masih berada di wilayah ibu kota usai mengamankan pelantikan Joe Biden pada 20 Januari lalu.Saat ini Garda Nasional sedang berkoordinasi dengan sejumlah agensi federal untuk menentukan apakah para personelnya masih perlu ada di Washington DC. Menurut keterangan seorang pejabat Kementerian Pertahanan AS kepada Fox News, ada rencana menyisakan ribuan personel Garda Nasional hingga Maret mendatang."Tapi belum ada keputusan final," ucap pejabat tersebut, dilansir dari New York Post pada Sabtu, 23 Januari 2021.Disiagakannya 25 ribu personel Garda Nasional untuk mengamankan pelantikan Biden merupakan langkah antisipasi kerusuhan. Pada 6 Januari lalu, sekelompok massa pendukung Donald Trump menyerbu Gedung Capitol saat proses pengesahan kemenangann Biden.Kala itu, para pendukung Trump bisa menerobos masuk Gedung Capitol karena jumlahnya jauh lebih banyak dari petugas keamanan.Kamis kemarin, Garda Nasional mengatakan bahwa sekitar 7.000 personel akan tetap berada di Washington DC hingga akhir Januari. Namun otoritas AS khawatir para pendukung Trump akan kembali ke Washington pada awal Maret.Sebelum adanya amandemen, pelantikan seorang presiden di AS dilakukan pada 4 Maret usai pemilihan umum.Sementara itu, serangkaian foto yang memperlihatkan sejumlah personel Garda Nasional sedang tidur di area parkiran mobil viral di media sosial AS. Dalam foto terlihat sekelompok personel tidur dan berkerumunan di sebuah area parkiran tertutup.Biden telah menghubungi Kepala Biro Garda Nasional pada Jumat kemarin untuk meminta maaf. Ia juga menanyakan apa yang bisa dilakukan dirinya agar peristiwa serupa tak terulang di masa mendatang.Ibu Negara AS Jill Biden mengunjungi beberapa personel Garda Nasional di Washington DC. Ia mengucapkan terima kasih secara personal, dengan membawa biskuit dari Gedung Putih sebagai hadiah."Saya hanya ingin datang ke sini untuk berterima kasih kepada Anda semua yang telah menjaga saya dan keluarga agar tetap aman," tutur Jill.Baca: Foto Garda Nasional Tidur di Parkiran Viral, Biden Minta Maaf (WIL)