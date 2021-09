Trump Manfaatkan Momen Peringatan 9/11 untuk Serang Biden

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Florida: Mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump memanfaatkan peringatan 20 tahun peristiwa 9/11 pada Sabtu, 11 September 2021, sebagai momen melancarkan serangan terhadap Joe Biden . Serangan dilayangkan terkait penarikan pasukan AS dari Afghanistan.AS memulai invasi ke Afghanistan pada 2001 dalam upaya memberantas kelompok al-Qaeda yang merupakan dalang di balik peristiwa 9/11 "Ini adalah hari yang sangat menyedihkan bagi kita semua," ucap Trump, dalam pesan peringatan 9/11 yang disampaikan melalui video."Dan ini juga merupakan momen menyedihkan dalam berakhirnya perang (di Afghanistan) pekan kemarin," sambung dia, dilansir dari laman Hindustan Times.Trump merujuk pada kekacauan dalam proses evakuasi warga AS dari Afghanistan sejak kelompok Taliban merebut ibu kota Kabul pada 15 Agustus. Ledakan bom bunuh diri memperburuk proses evakuasi dari bandara Kabul, yang menewaskan 13 personel militer AS.Menurut Trump, Biden terlihat lemah di fase akhir misi militer AS di Afghanistan. Trump memandang Biden seolah-olah menyerah dan mengikuti keinginan Taliban. "Joe Biden dan pemerintahannya yang tidak kompeten menyerah dalam kekalahan," lanjut Trump dalam pesan video peringatan 9/11."Tapi kita semua akan berjuang untuk pulih dari inkompetensi memalukan ini," ungkapnya.Di hari yang sama, Biden memulai rangkaian kunjungan ke tiga situs memorial dalam momen peringatan 9/11. Kunjungan pertama adalah ke sebuah memorial di New York, di lokasi hancurnya gedung World Trade Center (WTC) dalam serangan teroris 20 tahun lalu.Di New York, Biden mengheningkan cipta bersama beberapa mantan presiden AS, termasuk Barack Obama dan Bill Clinton. Trump tidak hadir dalam acara ini.Baca: Tema Persatuan, Biden Bersama Obama dan Clinton Peringati 9/11 di New York Biden kemudian mengunjungi memorial lainnya di Shanksville, Pennsylvania, lokasi di mana sebuah pesawat yang dibajak jatuh ke sebuah lapangan. Dari sana, Biden dan Ibu Negara Jill Biden bertolak menuju lokasi serangan ketiga, yakni area Kementerian Pertahanan atau Pentagon."Dua puluh tahun lalu, hampir 3.000 orang meninggal dalam aksi pengecut yang dipenuhi kebencian. Sebagai sebuah negara, kita tidak boleh melupakan mereka yang kehilangan nyawa di momen tergelap dalam sejarah kita," tulis Biden di Twitter.Satu hari sebelumnya, Biden telah menyampaikan pesan peringatan 9/11 dalam sebuah video bertema "persatuan."