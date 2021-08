AS Sebut Serangan Roket di Bandara Kabul Tak Mengganggu Evakuasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Beberapa jam setelah muncul kabar adanya lima roket yang meluncur ke arah bandara Kabul pada Senin pagi, 30 Agustus 2021, Amerika Serikat mengonfirmasi hal tersebut. Namun Gedung Putih menegaskan bahwa misi evakuasi dari bandara internasional tersebut tidak terganggu."Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dan Kepala Staf Ron Klain telah menginformasikan Presiden ( Joe Biden ) mengenai serangan roket di Bandara Internasional Hamid Karzai (HKIA)," ucap juru bicara Gedung Putih Jen Psaki, dikutip dari laman Hindustan Times, Senin, 30 Agustus 2021."Presiden juga mendapat informasi bahwa operasi di HKIA tetap berlanjut tanpa gangguan. Presiden menyampaikan kembali perintahnya untuk melakukan segala cara dalam melindungi semua pasukan AS di lapangan," sambungnya.AS terus menggenjot misi evakuasi dari bandara Kabul sebelum tenggat waktu pada Selasa besok, 31 Agustus 2021. Kelompok Taliban yang menguasai Afghanistan memperingatkan adanya konsekuensi jika tenggat waktu tersebut diperpanjang.Namun Taliban juga memastikan akan memberi "akses aman" bagi mereka yang ingin meninggalkan Afghanistan , namun menegaskan semua pasukan AS harus sudah keluar dari negaranya sesuai perjanjian.Sementara itu pada Senin pagi ini, AS meluncurkan serangan drone terhadap sebuah kendaraan yang diduga mengangkut militan Islamic State (ISIS). Ledakan dahsyat dari gempuran misil dan dari material di dalam kendaraan telah menewaskan sejumlah orang.Media lokal Afghanistan mencatat ada sembilan korban tewas dari satu keluarga. AS mengaku tengah menyelidiki hal tersebut, termasuk kemungkinan adanya korban tewas dari kalangan masyarakat sipil.Di tengah penyelidikan, lima roket meluncur ke arah bandara Kabul. Seorang pejabat anonim AS mengatakan bahwa sistem pertahanan udara berhasil mencegah serangan tersebut.Baca: 5 Roket Meluncur ke Bandara Kabul Usai Serangan Drone AS (WIL)