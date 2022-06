Menlu AS Berjanji Tindaklanjuti 'Fakta-Fakta' Pembunuhan Shireen Abu Akleh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Los Angeles: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menegaskan bahwa Washington akan mengejar akuntabilitas terkait pembunuhan Shireen Abu Akleh, jurnalis perempuan dari media Al-Jazeera. Ia berjanji AS akan terus menindaklanjuti kasus Shireen sesuai fakta-fakta yang ada. Shireen Abu Akleh , jurnalis berdarah Palestina Amerika, tewas ditembak saat dirinya sedang meliput operasi militer Israel di kamp pengungsian Jenin di Tepi Barat. Israel dan Palestina saling menyalahkan atas peristiwa nahas tersebut.Berbicara di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Amerika Latin di Los Angeles pada Selasa, Blinken berhadapan dengan Abby Martin, pembawa acara seri wawancara The Empire Files.Martin bertanya kepada Blinken mengapa "sama sekali tidak ada konsekuensi" bagi Israel terkait penembakan tersebut."Dengan penuh rasa hormat, (fakta-faktanya) belum terkumpul sepenuhnya," kata Blinken, dikutip dari Al Jazeera, Rabu, 8 Juni 2022."Kami menginginkan sebuah investigasi independen dan kredibel. Saat investigasi seperti itu berlangsung, kami akan mengikuti semua fakta-fakta yang ada, ke mana pun fakta-fakta itu akan membawa kami," sambungnya.Blinken, yang telah berbicara langsung dengan keluarga Abu Akleh, mengatakan bahwa dirinya sangat "menyayangkan kematian Shireen.""Dia adalah jurnalis yang luar biasa, seorang warga Amerika," sambungnya.Puluhan politisi Partai Demokrat AS telah menyerukan FBI untuk memimpin investigasi demi mencari temuan imparsial dari penembakan Shireen. Namun Kemenlu AS mengatakan bahwa pihaknya akan mempercayakan Israel untuk melakukan penyelidikan.Senin kemarin, Senator Mitt Romney menyerukan pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mendorong sebuah "investigasi penuh dan transparah" terhadap pembunuhan Shireen. Seruan tersebut merupakan sesuatu yang langka karena keluar dari mulut politikus Partai Republik.Romney, senator asal Utah, juga telah mengirim sebuah surat kepada Blinken, mendesak Kemenlu AS untuk memastikan akuntabilitas pembunuhan Shireen yang telah memicu kecaman global.Baca: Dubes Palestina: Penembakan Shireen Bukan yang Pertama dan Terakhir