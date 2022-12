Ribuan Penerbangan AS Dibatalkan di Tengah Badai Musim Dingin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Sejumlah maskapai membatalkan hampir 2.700 penerbangan di Amerika Serikat (AS) pada Sabtu sore waktu setempat, di tengah badai musim dingin yang hebat di seantero negeri. Kondisi ini membuat ribuan pelancong di Negeri Paman Sam frustrasi.Penundaan terjadi untuk penerbangan dari dan menuju AS, dengan angka total mencapai sekitar 6.200 hingga Sabtu sore, menurut situs pelacakan penerbangan FlightAware. Khusus untuk total pembatalan penerbangan di dalam AS, jumlahnya mencapai sekitar 2.700.Pembatalan pada Sabtu sore mencakup lebih dari 750 penerbangan dari maskapai Southwest Airlines, dan hampir 500 dari Delta Air Lines Inc.Gangguan penerbangan terjadi ketika kondisi cuaca "ledakan kutub" melanda sebagian besar AS pada Sabtu, yang menyebabkan pemadaman listrik serta memicu terjadinya sejumlah kecelakaan mobil.Suhu yang turun drastis diperkirakan akan membawa Malam Natal terdingin dalam sejarah beberapa kota AS, mulai dari Pennsylvania hingga Georgia.Mengutip dari laman Al Arabiya News, Minggu, 25 Desember 2022, suhu rendah diperkirakan akan mencapai puncaknya di minus 13 Celcius di Pittsburgh, melampaui Malam Natal terdingin sepanjang masa sebelumnya sebesar -10 C pada 1983, menurut Layanan Cuaca Nasional (NWS).Frekuensi dan intensitas badai musim dingin telah meningkat selama 70 tahun terakhir, menurut Program Riset Perubahan Global AS. Ini sebagiannya disebabkan oleh perubahan iklim, menurut Dana Pertahanan Lingkungan, karena planet Bumi menguapkan lebih banyak air ke atmosfer saat menghangat, menyebabkan lebih banyak curah hujan secara keseluruhan.Jumat lalu, pembatalan penerbangan AS mencapai 5.936, menurut FlightAware."Peningkatan volume lalu lintas udara dan cuaca musim dingin yang mempengaruhi bagian utara AS masih dapat menyebabkan penundaan perjalanan liburan," kata Badan Penerbangan Federal AS (FAA) pada Sabtu kemarin. FAA memprediksi kondisi perjalanan akan membaik.Afiliasi NBC News melaporkan bahwa cuaca buruk membatalkan lebih dari 130 penerbangan pada Sabtu pagi di Bandara Internasional Seattle-Tacoma. Beberapa penumpang mengatakan kepada outlet berita bahwa mereka tidak diberitahu sebelum datang ke bandara.Kantor berita afiliasi ABC News menunjukkan antrean panjang di Bandara Internasional Denver pada Sabtu pagi, di mana lebih dari 150 penerbangan ditunda dan hampir 130 dibatalkan.Layanan kereta Amtrak juga membatalkan puluhan perjalanan hingga Natal, yang otomatis mengganggu perjalanan liburan bagi ribuan warga AS.Baca: Badai Salju Melanda, 4.400 Penerbangan Amerika Serikat Dibatalkan Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id