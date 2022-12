Badai Salju Melanda, 4.400 Penerbangan Amerika Serikat Dibatalkan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Lebih dari 4.400 penerbangan telah dibatalkan selama dua hari terakhir karena badai musim dingin yang kuat melanda Amerika Serikat (AS). Kondisi ini tentunya menganggu dimulainya musim liburan yang diprediksi bisa menjadi yang tersibuk.Menurut situs pelacakan penerbangan FlightAware lebih dari 2.350 penerbangan AS telah dibatalkan pada Kamis, 22 Desember 2022 dan 2.120 penerbangan lainnya untuk Jumat, 23 Desember 2022 dibatalkan. Sementara itu kereta api penumpang Amtrak membatalkan puluhan kereta hingga Natal, mengganggu perjalanan liburan bagi puluhan ribu orang.8.450 penerbangan lainnya ditunda pada Kamis, 22 Desember 2022 termasuk lebih dari sepertiga dari yang dioperasikan oleh American Airlines, United Airlines, dan Southwest Airlines. Southwest membatalkan 865 penerbangan pada Kamis, sekitar seperlima dari semua penerbangan terjadwalnya dan telah membatalkan 550 penerbangan lainnya untuk Jumat.Otoritas Penerbangan Federal mengatakan pada Kamis bahwa badai musim dingin dengan kondisi badai salju ke Midwest. Diketahui gangguan perjalanan besar diperkirakan terjadi di Chicago, Detroit dan Minneapolis-St Paul.Delta Airlines, yang telah membatalkan 140 penerbangan pada Kamis dari 4.400 dan 90 pada Jumat per FlightAware. Dalam memperingatkan pembatalan tambahan akan diperlukan pada Jumat karena badai terus berdampak pada operasi di Detroit dan Timur Laut. Lanjut, pada pukul 19.30, Kamis 25 persen penerbangan keberangkatan di Bandara Internasional O'Hare Chicago dan 37 persen penerbangan di Chicago Midway dibatalkan. Sementara 27 persen penerbangan keberangkatan Denver telah dibatalkan.Warga AS terpaksa menerima pembatalan penerbangan akibat badai. Foto: AFPAmtrak mengatakan membatalkan beberapa lusin perjalanan kereta terjadwal di Midwest hingga Natal karena kondisi cuaca, termasuk kereta api di Michigan, Illinois, dan Missouri dan kereta api antara New York dan Chicago.Seorang warga, Brandon Mattis, (24) berada di Bandara La Guardia New York berusaha pergi ke Atlanta, Georgia, untuk mengunjungi keluarganya untuk perayaan Natal. Penerbangannya telah dibatalkan."Kami mencoba mencari di ponsel kami. Cari tahu rute lain. Bahkan mungkin naik bus dari sini ke Atlanta, yang akan memakan waktu sekitar 21 jam. Jadi, itu benar-benar merepotkan. Tapi apa pun yang bisa kami lakukan hanya untuk mendapatkan ada (adalah) apa yang akan kita lakukan,” sebut Mattis, seperti dikutip Channel News Asia.Dalam tujuh hari yang berakhir pada Rabu, Biro Keamanan Transportasi mengatakan telah menyaring hampir 16,2 juta penumpang, sedikit di bawah 16,5 juta yang disaring pada periode yang sama pada 2019, sebelum pandemi covid-19. Masa liburan tahun lalu diwarnai oleh wabah covid-19 di kalangan staf yang memaksa maskapai membatalkan ribuan penerbangan.Maskapai penerbangan AS mengatakan awal pekan ini mereka membebaskan biaya perubahan dan perbedaan tarif untuk penumpang di berbagai daerah yang terkena dampak.