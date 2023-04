Serangan AS di Suriah Tewaskan Pemimpin Senior ISIS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Serangan Amerika Serikat (AS) di Suriah telah menewaskan seorang pemimpin senior kelompok militan Islamic State (ISIS) yang merencanakan serangan ke Eropa. Hal ini diungkapkan Komando Pusat Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan."Serangan itu adalah operasi sepihak AS yang menewaskan Khalid Aydd Ahmad al-Jabouri," kata CENTCOM dalam pernyataan yang diunggah ke Twitter, dilansir dari CNN, Selasa, 4 April 2023."Al-Jabouri adalah tokoh senior ISIS yang bertanggung jawab merencanakan serangan ISIS ke Eropa dan mengembangkan struktur kepemimpinan ISIS,” lanjut CENTCOM.Menurut CENTCOM, tidak ada warga sipil yang tewas atau terluka dalam serangan itu."ISIS terus menjadi ancaman bagi kawasan dan sekitarnya," ucap komandan CENTCOM, Jenderal Erik Kurilla, dalam pernyataan tersebut."Meski terdegradasi, kelompok tersebut tetap dapat melakukan operasi di kawasan dengan keinginan untuk menyerang di luar Timur Tengah," sambungnya.Kematian Al-Jabouri dapat berimbas pada kemampuan ISIS untuk merencakan serangan eksternal. AS menegaskan, pihaknya berkomitmen pada kampanye untuk mengalahkan ISIS."Operasi kami bersama pasukan mitra di Irak dan Suriah akan terus berlanjut," tegas mereka.Perkembangan terbaru ini terjadi lebih dari sebulan setelah militer AS dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) melakukan serangan helikopter di Suriah yang menewaskan pemimpin senior ISIS lainnya, Hamza al-Homsi.Empat tentara AS, serta seekor anjing pekerja, terluka dalam penggerebekan ketika terjadi ledakan, kata CENTCOM.Para pejabat mengatakan, pasukan AS berada dekat dengan al-Homsi ketika ledakan terjadi. Kuatnya ledakan menewaskan al-Homsi dan melukai prajurit AS.Baca juga: Militer AS dan Pasukan SDF Tangkap Petinggi ISIS di Suriah