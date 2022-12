Badai Musim Dingin AS Tewaskan 18 Orang, Picu Pemadaman Masif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Badai musim dingin yang super menggigil di Amerika Serikat (AS) telah menewaskan setidaknya 18 orang di seantero negeri. Terjangan badai juga memicu pemadaman listrik berskala masif terhadap ratusan ribu rumah dan tempat usaha di AS.Ada kekhawatiran pemadaman listrik ini dapat terus berlanjut selama perayaan natal di Negeri Paman Sam.Melansir dari laman One India, Minggu, 25 Desember 2022, dampak terparah badai musim dingin di AS melanda Buffalo, New York. Layanan darurat di Buffalo terhenti, dan bandara internasional di kota tersebut juga ditutup.Belasan kematian di tengah badai musim dingin di AS diakibatkan paparan udara dingin, kecelakaan lalu lintas, pohon tumbang dan berbagai insiden terkait cuaca buruk lainnya.Setidaknya tiga orang tewas di Buffalo, termasuk dua warga yang mengalami darurat medis di rumah mereka. Keduanya tak dapat diselamatkan karena petugas darurat tidak bisa mencapai rumah mereka di tengah kondisi badai salju.Guyuran salju tebal, temperatur satu digit dan pemadaman listrik sepanjang hari membuat warga Buffalo keluar dari rumah masing-masing untuk mencari tempat yang memiliki penghangat.Gubernur New York Kathy Hochul mengatakan bahwa Bandara Internasional Buffalo Niagara akan ditutup hingga Senin besok, dan hampir semua mobil pemadam kebakaran di wilayahnya terjebak salju."Tidak peduli ada berapa banyak kendaraan darurat yang kami punya, kendaraannya tidak dapat dipakai di tengah kondisi seperti sekarang," sebut Hochul.Sementara itu di enam negara bagian di wilayah New England, lebih dari 273.000 pelanggan masih kehilangan aliran listrik hingga Sabtu, dengan Maine menjadi yang terkena dampak terparah.Di North Carolina, 169.000 pelanggan kehilangan aliran listrik hingga Sabtu petang, turun dari sebelumnya di atas 485.000. Namun menurut otoritas kelistrikan, pemadaman bergilir masih akan berlanjut "hingga beberapa hari ke depan."