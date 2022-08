Hakim AS Pertimbangkan Buka Sebagian Dokumen Penggerebekan Rumah Trump

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Hakim federal Amerika Serikat (AS) telah memerintahkan Departemen Kehakiman untuk mengajukan proposal terkait komitmen untuk merilis setidaknya sebagian dari dokumen yang mendukung surat perintah penggeledahan rumah pribadi milik mantan presiden Donald Trump di Florida beberapa waktu lalu, dilansir dari TRT World, Jumat, 19 Agustus 2022.Kamis kemarin, Hakim Bruce Reinhart memberi jaksa waktu selama seminggu untuk menyerahkan salinan dokumen mana yang boleh dibuka dan mana yang tidak terkait penggeledahan rumah Trump di Mar-a-Lago.Pengadilan seputar hal ini digelar setelah beberapa agensi berita, termasuk The Associated Press, berusaha mengetahui beberapa dokumen tambahan terkait penggeledahan di rumah Trump pekan kemarin.Beberapa dokumen itu diyakini berisikan detail investigasi Departemen Kehakiman terkait pemeriksaan apakah Trump terbukti menyimpan dan salah menangani catatan sensitif dan rahasia negara.Departemen Kehakiman AS dengan tegas menentang merilis semua dokumen penyelidikan Trump ke publik, dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut akan membahayakan keberlangsungan investigasi, dapat mengekspos identitas saksi, dan akan menghalangi orang lain untuk maju dan bekerja sama dengan pemerintahan.Kendati demikian, pengacara untuk beberapa kantor berita berpendapat bahwa sifat penyelidikan Departemen Kehakiman yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membutuhkan pengungkapan publik."Anda tidak dapat mempercayai apa yang tidak kalian lihat," ujar Chuck Tobin, pengacara yang mewakili The Associated Press dan beberapa media berita lainnya.Sebelumnya, Trump mengeklaim bahwa Biro Investigasi Federal ( FBI ) telah mengambil tiga paspornya saat penggeledahan yang dilakukan di resor Mar-a-Lago miliknya di Palm Beach, Florida, pekan kemarin.Penggeledahan dilakukan FBI dalam rangkai investigasi dugaan pelanggaran Undang-Undang Spionase. Dalam operasi tersebut, FBI membawa sejumlah kotak berisi banyak dokumen, beberapa di antaranya bersifat rahasia."Saat penggerebekan oleh FBI di Mar-a-Lago, mereka mencuri tiga paspor milik saya (satu telah kadaluarsa), bersama dengan yang lainnya," tulis Trump dalam platform media sosialnya.Baca: Trump Tuduh FBI Ambil Paspornya Saat Penggeledahan di Resor Mar-a-Lago