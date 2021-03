Semangat Berbagi Mahasiswa RI di AS Lewat 'The Amazing Midwest Race'

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Chicago: Persatuan Mahasiswa Indonesia Seluruh Amerika Serikat (Permias) Midwest mengadakan lomba "The Amazing Midwest Race" secara virtual pada Sabtu, 6 Maret 2021. Lomba sekaligus ajang silaturahmi ini diikuti 25 tim, tidak hanya para mahasiswa Indonesia di seantero Midwest, tetapi juga Permias dari California dan Kanada serta Perkumpulan Pelajar Indonesia (PPI) dari Jerman dan Prancis.Melalui lomba ini, para mahasiswa juga menggalang donasi sebesar USD600 yang akan disalurkan kepada NGO Project Child Indonesia guna membantu dua proyek mereka, yaitu Sekolah Pantai dan Sekolah Sungai yang bertujuan memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak membutuhkan di kawasan pinggiran sungai dan pantai di Indonesia."Semangat acara ini adalah koneksi dan komunikasi. The spirit for giving back to Indonesia," cetus Phoebe Liandyartha, ketua panitia sekaligus Ketua Permias Chicago yang berasal dari University of Illinois di Chicago."Covid-19 menerpa semua pihak tanpa kecuali, kami ingin bantu meringankan beban mereka yang membutuhkan sebisa kami," lanjut dia, dalam keterangan tertulis KJRI Chicago yang diterima Medcom.id.Situasi pandemi tidak menyurutkan semangat mereka untuk berkreasi. "Di zaman pertemuan dengan platform daring seperti ini, kenapa tidak kita adakan juga lomba secara online?" sebut Phoebe.The Amazing Midwest Race mengambil konsep serupa dengan lomba The Amazing Race yang disiarkan di televisi, namun dilakukan secara daring mengambil tempat dalam ruang-ruang pertemuan. Masing-masing tim yang terdiri dari dua orang berpindah dari satu ruang daring ke ruang daring lainnya untuk menyelesaikan serangkaian tantangan. Uniknya, tantangan yang diberikan ada kaitannya dengan Indonesia, mulai dari teka-teki nama tempat, menyanyikan lagu daerah, hingga menirukan gerak tari khas tradisional.Baca: Tim Tari KJRI Chicago Pukau Hadirin Konferensi Ramayana Dunia Konsul Penerangan dan Sosial Budaya KJRI Chicago, Benny Kurnia Rahman, menyampaikan bahwa cara unik dan kreativitas dari mahasiswa ini patut diapresiasi. Pertemuan daring yang biasanya dilakukan untuk rapat, kali ini disulap para mahasiswa untuk kegiatan menyenangkan namun edukatif.Dengan mengambil tema tentang Indonesia, para peserta dapat lebih mengenal negerinya lebih dalam sekaligus mengobati kerinduan dengan Tanah Air. Di samping itu, juga terselip pesan moral untuk menjaga dan mengembangkan rasa empati dan peduli terhadap sesama, sebuah modal penting dalam pengembangan karakter generasi muda penerus bangsa.Momentum kegiatan di awal tahun ini sangat tepat untuk menjaga silaturahmi dan memupuk kembali kebersamaan para mahasiswa Indonesia yang tersebar di seluruh kawasan Midwest."Sebagai sesama duta bangsa, kami memiliki misi serupa, yaitu memperkenalkan Indonesia ke masyarakat AS, sekaligus membangun jaringan, hubungan baik, dan keterikatan antara Indonesia dan AS," ujar Benny.Permias selama ini menjadi mitra penting dari KJRI Chicago dan juga perwakilan RI lainnya di manapun berada. Kebersamaan ini sangat penting nantinya dalam kolaborasi dengan KJRI Chicago dalam kegiatan-kegiatan ke depan."Karenanya, acara seperti ini sangatlah kami dukung," pungkas Benny.Bravo Permias dan mahasiswa Indonesia!(WIL)