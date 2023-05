Condong ke AS, Filipina Dinilai Fokus di Isu Keamanan Wilayah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Amerika Serikat (AS) menjanjikan untuk 'menjaga' Filipina dari ancaman pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Di bawah pemerintahan Ferdinand Marcos Jr, Manila sepertinya akan kembali merapat dengan AS.Profesor Studi Internasional Renato Cruz De Castro dari De La Salle University mengatakan, komitmen "kuat" AS terhadap Filipina telah ditekankan dalam beberapa kesempatan.Sebenarnya, mantan Presiden AS Barack Obama menyebutkan istilah itu pada April 2014. Namun, menurutnya, konteks saat ini signifikan.Dikutip dari Channel News Asia, Selasa, 2 Mei 2023, De Castro mengatakan, dalam enam tahun terakhir, mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte 'sangat skeptis' tentang keandalan AS. "Dan dia pada dasarnya mengarahkan Filipina menjauh dari Amerika Serikat menuju Tiongkok," serunya.“Tapi sekarang, Anda memiliki presiden yang duduk tepat di dalam Gedung Putih dan pada dasarnya diyakinkan oleh Presiden Joe Biden,” lanjut De Castro.Menurutnya, faktor lainnya adalah meningkatnya ketegangan di Taiwan. Dan Filipina merupakan tetangga terdekat Taiwan."Selalu difokuskan bahwa masalah keamanan utama di Filipina, tentu saja, Laut China Selatan atau Laut Filipina Barat," katanya, mengacu pada wilayah yang disengketakan di bagian timur Laut China Selatan."Dengan hal itu bukan lagi satu-satunya masalah keamanan negara sekarang, aliansinya dengan AS lebih penting dari sebelumnya," sambungDe Castro.Dia menambahkan, pergeseran keberpihakan Filipina dari Tiongkok ke AS sebenarnya dimulai pada bagian akhir pemerintahan Duterte."Ada realisasi dalam satu tahun terakhir pemerintahan Duterte, ketika dia akhirnya menyadari bahwa tidak ada gunanya membatalkan Perjanjian Pasukan Kunjungan, dan pada November 2021, pemerintahan Duterte menandatangani Visi Bersama untuk aliansi tersebut," katanya.Dan sikap Tiongkok yang 'tanpa kompromi' dalam perselisihan badan air dan ketegangan atas Taiwan, telah mendorong Filipina kembali ke pelukan Amerika Serikat.Selain geografi, Filipina juga memiliki komitmennya sebagai sekutu perjanjian AS, dan harus memberikan bantuan bila diperlukan, seperti halnya mengharapkan bantuan dari Amerika."Saat ini, netralitas bukanlah pilihan karena ketika Anda berbicara tentang netralitas, Anda harus memiliki kemampuan pertahanan yang kredibel," jelas De Castro."Angkatan bersenjata Filipina, pada saat ini, sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melakukan netralitas bersenjata baru yang kredibel, kalau-kalau ada dorongan untuk mendorong," imbuhnya.Sementara itu, Marcos Jr saat ini sedang dalam kunjungan empat hari ke Washington. Ia bertemu dengan Presiden Joe Biden dan membahas mengenai kekhawatiran agresifnya Tiongkok di kawasan tersebut.Menyambut Marcos Jr di Oval Office, Biden menggarisbawahi komitmen AS yang "kuat" untuk membela negara.Marcos Jr merujuk pada "masa-masa sulit" dan mengatakan, Filipina berada di wilayah dengan "situasi geopolitik paling rumit di dunia saat ini".“Jadi wajar saja bagi Filipina untuk melihat satu-satunya mitra perjanjiannya di dunia untuk memperkuat, mendefinisikan kembali, hubungan yang kita miliki dan peran yang kita mainkan dalam menghadapi ketegangan yang meningkat yang kita lihat sekarang di sekitar Laut China Selatan dan Asia Pasifik," pungkas Biden.Baca juga: Biden Bertemu Marcos Jr, Benarkah AS Berusaha Jauhkan Hubungan Tiongkok-Filipina?