Pelaku Penembakan AS Terinspirasi Pelaku Penyerangan Masjid di Selandia Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Buffalo: Penembakan brutal yang terjadi di toko grosir Tops di Buffalo, Amerika Serikat (AS), dilakukan pemuda kulit putih yang berpikiran sempit. Pemuda 18 tahun diketahui menulis manifesto rasis. Sebanyak 10 orang tewas dalam penembakan ini. Peluru sebelumnya diketahui mengenai 13 orang di toko grosir Tops di Buffalo, New York 14 Mei 2022.“Payton S. Gendron, seorang pria kulit putih berusia 18 tahun telah memposting manifesto penuh kebencian secara online yang mencakup akun tentang perencanaan terperinci untuk serangan itu. Dia juga memberikan penjelasan tentang motifnya dan inspirasinya,” menurut seorang pejabat senior penegak hukum federal, seperti dikutip The New York Times, Minggu 15 Mei 2022.Penembakan massal tersebut merupakan pembantaian terbaru yang didorong oleh ideologi supremasi kulit putih, menyusul aksi kekerasan serupa dalam beberapa tahun terakhir dari El Paso, Texas, hingga Christchurch, Selandia Baru. Pada konferensi pers pada Sabtu, Sheriff Erie County, John C. Garcia, menyebut penembakan itu sebagai "kejahatan rasial yang bermotivasi rasial."“Itu terjadi di lingkungan sebagian besar Hitam di Buffalo, dan 11 orang yang ditembak adalah warga kulit hitam,” kata Garcia.Gendron menulis dalam manifestonya bahwa dia telah memilih area tersebut karena memiliki persentase terbesar dari penduduk Kulit Hitam di dekat rumahnya di Selatan negara bagian itu.Pada Sabtu malam, pihak berwenang meneliti dokumen tersebut, yang menguraikan setiap langkah dari rencana untuk membunuh orang kulit hitam sebanyak mungkin.Dia menyebut senapan serbu semi-otomatis Bushmaster yang akan dia gunakan. Dia menyusun garis waktu penuh hari itu, merinci tempat parkir yang akan dia datangi, di mana dia akan makan sebelumnya dan di mana dia akan menyiarkan langsung kekerasan itu. Dan dia dengan hati-hati mempelajari tata letak toko kelontong, menulis bahwa dia akan menembak seorang penjaga keamanan di dekat pintu masuk sebelum berjalan melewati gang dan menembaki pembeli kulit hitam, menembak mereka dua kali di dada jika dia bisa.Tulisan-tulisannya juga penuh dengan pandangan rasis dan antiimigran yang menyatakan bahwa orang kulit putih Amerika berisiko digantikan oleh orang kulit berwarna, sebuah kiasan umum di sayap kanan yang dikenal sebagai teori "penggantian hebat". Gagasan yang sama telah memotivasi orang-orang bersenjata dalam beberapa penembakan massal lainnya.Gendron menulis bahwa dia terinspirasi oleh para pelaku tindakan kekerasan supremasi kulit putih lainnya, yang menyebut Dylann Roof, yang membunuh sembilan warga kulit hitam di Carolina Selatan pada 2015, di antara orang-orang bersenjata lainnya. Rencananya untuk penembakan di Buffalo mirip dengan pembantaian 2019 di Walmart di El Paso, Texas, di mana lebih dari 20 orang tewas dan pria bersenjata itu juga memposting naskah empat halaman yang berisi pandangan supremasi kulit putih.“Gendron merasakan hubungan khusus dengan Brenton Harrison Tarrant, menyebutnya orang yang paling meradikalisasi dia,” laporan The New York Times, berdasarkan manifesto Gendron.“Tarrant dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat karena membunuh 51 Muslim saat salat Jumat di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru. Gendron mengatakan bahwa dia telah menyaksikan serangan langsungTarrant dan membaca tulisannya,” imbuh laporan itu.Pejabat Buffalo mengatakan bahwa Gendron telah "berjam-jam bepergian dari luar" lingkungan untuk melepaskan tembakan ke pembeli yang tidak menaruh curiga di outlet jaringan grosir regional Tops Friendly Markets. Dia tinggal di Tingkat Selatan bersama orang tua dan dua saudara laki-lakinya.Seorang juru bicara di SUNY Broome Community College dekat Binghamton menambahkan bahwa dia adalah seorang mantan mahasiswa yang tanggal kehadirannya tidak segera diketahui.Tulisan Gendron menggambarkan seorang pria yang tumbuh untuk memegang pandangan rasis dalam beberapa tahun terakhir saat ia mengunjungi ruang online pinggiran. Keyakinan dan ideologinya telah bergerak lebih jauh selama tiga tahun terakhir, tulisnya.Sekitar Mei 2020, selama periode kebosanan pandemi, Gendron mengatakan bahwa dia mulai sering mengunjungi 4chan, sebuah forum anonim, termasuk papan pesan Politically Incorrect-nya. “Di sana saya dihadapkan pada teori konspirasi bahwa orang kulit putih berisiko tergantikan,” ungkap Gendron dalam manifestonya.“Dia telah secara pasif mempersiapkan untuk serangan di Buffalo selama beberapa tahun, membeli amunisi dan perlengkapan, sementara jarang berlatih menembak,” sebut laporan dari The New York Times.Sekitar Januari, tulisnya, rencananya “benar-benar menjadi serius.”