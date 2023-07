Mengejutkan Pentagon, Biden Nominasikan Wanita untuk Pimpin Angkatan Laut AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Joe Biden menominasikan Laksamana Lisa Franchetti untuk memimpin Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) pada Jumat, 21 Juli. Ini merupakan sebuah langkah yang akan mendobrak penghalang gender di militer AS, dengan menjadikannya wanita pertama yang memimpin Angkatan Laut dan menjadi anggota Kepala Staf Gabungan.Keputusan Biden merupakan sebuah kejutan. Jajaran pejabat di Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon secara luas memperkirakan nominasi Laksamana Samuel Paparo, yang memimpin Angkatan Laut AS di Pasifik dan yang memiliki pengalaman bergulat dengan tantangan terkait isu Tiongkok.Laksamana Franchetti, yang saat ini menjadi wakil kepala operasi Angkatan Laut AS , termasuk di antara kandidat yang diyakini mencalonkan diri untuk posisi tertinggi tersebut.Dalam sebuah pernyataan, Biden menyinggung mengenai pengalaman Laksamana Franchetti selama 38 tahun."Sepanjang kariernya, Laksamana Franchetti telah menunjukkan keahlian luas, baik di bidang operasional maupun kebijakan," kata Biden, dikutip dari laman Asia One, Sabtu, 22 Juli 2023.Ia menambahkan bahwa Franchetti adalah perempuan kedua dalam sejarah AS yang mencapai pangkat laksamana bintang empat di Angkatan Laut Negeri Paman Sam.Franchetti bukanlah wanita pertama yang memimpin cabang militer AS. Tahun lalu, Biden telah memilih Laksamana Linda Fagan untuk memimpin Penjaga Pantai AS (US Coast Guard).Tapi penjaga pantai secara resmi bukan bagian dari Pentagon, dan berada di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri.Jika benar-benar terpilih, Laksamana Franchetti akan menjadi wanita pertama yang memimpin sebuah dinas militer di Pentagon sebagai ketuanya.Baca juga: Warga AS Keturunan Palestina Ditunjuk Biden di Posisi Senior Program Intelijen