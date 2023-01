Snowden Komentari Skandal Dokumen Rahasia Biden, Apa Katanya?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Moskow: Mantan karyawan Agensi Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) Edward Snowden mengatakan bahwa Presiden Joe Biden, saat masih menjadi Wapres AS di masa lalu, telah "melarikan" begitu banyak dokumen rahasia. Menurut Snowdeb, jumlah dokumen yang dibawa Biden "jauh melampaui banyak whistleblower" di luar sana."Sebagai perbandingan, Reality Winner divonis lima tahun penjara hanya untuk satu dokumen (rahasia)," tulis Snowden, mengomentari kasus ditemukannya sejumlah dokumen rahasia di bangunan think tank milik Biden.Ia juga mencatat bahwa selain Joe Biden , beberapa eks presiden seperti Donald Trump dan Bill Clinton juga secara ilegal menyimpan sejumlah dokumen rahasia negara. Eks bos CIA, David Petraeus, disebut Snowden juga melakukan hal yang sama."Orang-orang ini memiliki puluhan hingga ratusan (dokumen rahasia). Tidak ada vonis penjara," sebut Snowden, melansir dari laman Tass, belum lama ini.Senin lalu, kantor berita CBS News yang telah mengutip beberapa sumber melaporkan bahwa sekitar sepuluh dokumen rahasia dari era Biden sebagai wapres AS, telah ditemukan di gedung Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement di Washington.Gedung Putih mengonfirmasi bahwa dokumen-dokumen itu ditemukan oleh tim pengacara pribadi presiden pada 2 November 2022. Tim kemudian menginformasikan perihal hal tersebut ke Arsip Nasional, di mana semua dokumen semacam itu harus diserahkan.Jajaran staf Arsip Nasional menghubungi Departemen Hukum AS, yang menyelidiki bagaimana bisa dokumen rahasia tersebut ada di gedung milik organisasi terkait Biden.Departemen Hukum AS telah menunjuk seorang jaksa khusus terkait skandal dokumen rahasia tersebut.Baca juga: AS Tunjuk Pengacara Selidiki Kepemilikan Dokumen Rahasia oleh Biden