Venezuela Bebaskan 2 Warga AS Usai Dialog dengan Washington

Caracas: Venezuela membebaskan setidaknya dua warga Amerika Serikat (AS) pada Selasa, 8 Maret 2022. Pembebasan ini dinilai sebagai bentuk itikad baik Venezuela terhadap pemerintahan Presiden AS Joe Biden , setelah sebuah delegasi Washington mengunjungi Caracas beberapa waktu sebelumnya.Dikutip dari voanews, salah satu yang dibebaskan Venezuela diidentifikasi sebagai Gustavo Cardenas, satu dari enam eksekutif perusahaan minyak Citgo yang ditahan pada 2017.Satu tahanan lainnya adalah warga AS keturunan Kuba yang ditahan atas dakwaan berbeda.Pertemuan delegasi kedua negara pada akhir pekan kemarin tidak hanya membahas seputar tahanan, tapi juga kemungkinan pelonggaran sanksi minyak AS terhadap Venezuela yang merupakan salah satu anggota OPEC. Pelonggaran dikaitkan dengan larangan impor minyak Rusia oleh AS terkait operasi militer Moskow di Ukraina.Sejauh ini belum ada informasi terbaru mengenai keberadaan dua tahanan AS yang telah dibebaskan Venezuela.AS mengupayakan pembebasan total sembilan pria, termasuk "Citgo 6," dua mantan personel Baret Hijau dan satu mantan marinir.Delegasi AS bertemu dengan para tahanan di penjara Venezuela pada Minggu kemarin. Utusan sandera AS Roger Carstens merupakan bagian dari delegasi, dan diyakini masih berada di Venezuela untuk memfinalisasi pembebasan.Pembebasan terbaru ini dilakukan menyusul dialog di Caracas, di saat pemerintahan Biden berusaha mencari cara menangani dampak dari larangan impor minyak dan energi lainnya dari Rusia. Larangan ini dapat semakin meningkatkan harga bahan bakar bagi konsumen AS, termasuk untuk kendaraan bermotor.Baca: Presiden Venezuela Berikan Dukungan Kuat Atas Invasi Rusia ke Ukraina