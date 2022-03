Pesawat Militer AS Jatuh dalam Latihan NATO di Norwegia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Oslo: Sebuah pesawat militer milik Korps Marinir Amerika Serikat dengan empat orang di dalamnya jatuh di Norwegia utara saat sedang berpartisipasi dalam latihan NATO yang berjarak beberapa ratus kilometer dari perbatasan Rusia.Pesawat tipe MV-22B Osprey dilaporkan hilang pada Jumat, 18 Maret 2022, sekitar pukul 18.30 waktu setempat. Sebuah helikopter penyelamat dan pesawat militer Norwegia sempat melihat adanya sejumlah puing."Kami tidak melihat ada tanda-tanda kehidupan," kata kepala staf kepolisian Nordland, Bent Eilertsen, dilansir dari New York Post.Upaya penyelamatan via udara terhambat cuaca buruk, sehingga dialihkan melalui jalur darat. "Kondisinya gelap, cuacanya buruk, dan ada risiko longsor," tutur Eilertsen.Marinir AS mengonfirmasi terjadinya sebuah insiden yang melibatkan MV-22B Osprey. Pesawat hibrida helikopter itu jatuh saat sedang mengikuti latihan NATO bertajuk "Cold Response."Hingga saat ini pihak AS maupun NATO belum mengonfirmasi penyebab pasti jatuhnya pesawat tersebut.Ribuan marinir dan pelaut AS ikut serta dalam latihan NATO yang melibatkan sekitar 30 ribu personel militer. Menurut media Stars and Stripes, latihan berlokasi sekitar 321 kilometer dari perbatasan Rusia.Latihan digelar tiga pekan usai Rusia menginvasi Ukraina. Ini juga merupakan latihan militer terbesar di Norwegia sejak akhir Perang Dingin.Baca: Zelensky Tegaskan Negara NATO Bisa Menjadi Sasaran Rudal Rusia