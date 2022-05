WNI Diminta Waspadai Meningkatnya Insiden Kekerasan Bersenjata di AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Sejumlah aksi kekerasan yang melibatkan senjata api di Amerika Serikat (AS) terus meningkat belakangan ini, dengan yang terbaru adalah peristiwa penembakan massal di sebuah sekolah dasar di Texas. Dalam penembakan tersebut, setidaknya 21 orang tewas dengan 19 di antaranya adalah anak-anak.KBRI Washington sebagai misi diplomatik Indonesia di ibu kota AS mengimbau warga negara Indonesia (WNI) untuk mewaspadai tren mengkhawatirkan ini. Imbauan disampaikan melalui akun Instagram resmi KBRI pada Rabu, 25 Mei 2022.Merujuk meningkatnya insiden kekerasan bersenjata di AS, WNI yang berada di AS maupun yang akan memasuki wilayah AS diimbau agar:1. Terus mencermati perkembangan situasi serta tetap tenang dan waspada.2. Terus memantau dan mengikuti secara seksama pemberitaan dari sumber-sumber resmi dan informasi dari pemerintahan setempat.3. Apabila berada dalam keadaan darurat, segera hubungan 911.4. Jika membutuhkan bantuan, agar menghubungi perwakilan RI terdekat melalui nomor-nomor emergency hotline berikut ini:KBRI Washington DC: (202) 5697996, (202) 914-6090KJRI New York: (347) 8069279KJRI Los Angeles: (213) 5908095KJRI Chicago: (312) 5479114KJRI Houston: (346) 9327284KJRI San Francisco: (415) 8750793Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden menyerukan reformasi senjata api dan "mengubah rasa sakit menjadi tindakan nyata" usai terjadinya penembakan massal di sekolah dasar Robb Elementary School di Uvalde, Texas."Mengapa kita seperti bersedia hidup bersama pembantaian seperti ini," ucap Biden yang terlihat begitu emosional usai pulang dari tur Asia.Baca: Penembakan Massal di SD Texas, Biden Serukan Reformasi Aturan Senjata Api