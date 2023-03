9 Orang Tewas dalam Terjangan Badai Dahsyat di AS Selatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kentucky: Badai yang menghasilkan tornado dan hujan deras telah melanda bagian selatan Amerika Serikat (AS), menewaskan setidaknya sembilan orang dan menyebabkan lebih dari satu juta warga kehilangan aliran listrik.Layanan Cuaca Nasional (NWS) mengatakan bahwa badai dahsyat sebagian besarnya telah meninggalkan bagian selatan AS pada Jumat malam dan bergerak ke timur laut, di mana diperkirakan akan menyebabkan guyuran salju dan hujan es, dari Michigan hingga New York.Beberapa bagian New York tengah dan selatan New England mungkin akan diguyur salju dengan intensitas lebih dari 30 sentimeter pada Sabtu sore, 4 Maret 2023.Gubernur Kentucky Andy Beshear mengatakan setidaknya dua tornado yang dipicu sistem badai telah merobek bagian barat negara bagiannya sepanjang Jumat kemarin.Mengutip dari laman Al Jazeera, Beshear mengatakan via media sosial bahwa setidaknya tiga orang tewas dalam cuaca buruk itu, meski ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.Orang keempat tewas akibat badai di Kentucky, yaitu seorang wanita yang tertimpa sebuah pohon saat berada di dalam mobil, kata kantor koroner Fayette County.Selain tornado, Beshear mengatakan badai petir di Kentucky menghasilkan angin berkecepatan 129 kilometer per jam, yang "cukup kuat untuk menggulingkan trailer-traktor dari jalan."Beshear telah mengumumkan keadaan darurat sebelum badai, dan pada Jumat malam, Wali Kota Louisville Craig Greenberg mengikuti langkah serupa karena adanya badai dahsyat, angin kencang, kerusakan yang meluas dan bahaya bagi nyawa dan harta benda."Saya mendorong semua orang di komunitas kami untuk sangat berhati-hati malam ini, dan dalam beberapa hari mendatang - jangan mengemudi melewati genangan air, jangan mendekati kabel listrik yang tumbang, atau melakukan apa pun yang akan membahayakan nyawa siapa pun," kata Greenberg.Baca juga: Badai Musim Dingin AS Tewaskan 18 Orang, Picu Pemadaman Masif Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id