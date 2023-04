Populer Internasional: AS Acuhkan Tiongkok hingga Warga Palestina Ditembak Israel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Kevin McCarthy mengaku akan tetap bertemu Presiden Taiwan Tsai Ing-wen di California. Ia mengacuhkan ancaman Tiongkok, yang menyebut pertemuan itu adalah provokasi.

"Pada hari Rabu, 5 April, Ketua Kevin McCarthy akan mengadakan pertemuan bipartisan dengan Presiden Taiwan di Perpustakaan Kepresidenan Ronald Reagan," demikian pengumuman kantornya dalam sebuah pernyataan, dilansir dari AFP, Senin, 3 April 2023.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen berada di New York yang menjadi persinggahan transit dalam perjalanannya ke Amerika Latin. Dia akan berhenti di California dalam perjalanan pulang dan bertemu McCarthy.

Juru bicara Kantor Urusan Taiwan Tiongkok, Zhu Fenglian, mengecam persinggahan Tsai. Ia menuntut agar tidak ada pejabat AS yang bertemu dengannya.

Filipina mengumumkan lokasi empat pangkalan militer tambahan yang akan digunakan pasukan Amerika Serikat (AS). Satu pangkalan berlokasi di dekat Laut China Selatan yang menjadi sengketa dan lainnya tidak jauh dari Taiwan.

Kedua sekutu lama bersepakat pada Februari untuk memperluas kerja sama di "bidang strategis" negara itu. Mereka berusaha untuk melawan ketegasan Tiongkok yang tumbuh atas Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri dan pembangunan pangkalannya di Laut China Selatan.

Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang Ditingkatkan 2014, yang dikenal sebagai EDCA, memberi pasukan AS akses ke lima pangkalan di Filipina.

Seorang pria Palestina, Muhammad Al-Osaibi, 26, tewas ditembak oleh polisi Israel pada Sabtu pekan kemarin. Insiden itu terjadi di gerbang masuk kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, tempat yang sering menjadi titik ketegangan antara Israel dan Palestina.

Mantan anggota parlemen Israel, Talab Al-Sanee, mengatakan bahwa Al-Osaibi tewas setelah mencoba ikut campur ketika ia melihat polisi Israel dan penjaga perbatasan menyerang seorang wanita Palestina muda.

Polisi Israel mengatakan bahwa pria tersebut telah merebut senjata dari salah satu polisi. Al-Osaibi menembak dua kali menggunakan senjata tersebut sebelum akhirnya ditembak mati oleh polisi.