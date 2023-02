Populer Internasional: Buah Kunjungan Zelensky ke Inggris hingga Bantuan Indonesia Tiba di Turki

1. Apa Saja Buah Kunjungan Mendadak Zelensky ke Inggris?





2. Biden: AS Akan Bertindak Jika Tiongkok Ancam Kedaulatan

3. Bantuan dari Indonesia Tiba di Turki, Tim SAR dan Medis Segera Diberangkatkan

(FJR)

London: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendadak melakukan kunjungan ke Inggris. Ia bertemu dengan Raja Charles III dan Perdana Menteri Rishi Sunak.Kunjungan Zelensky ke Inggris menjadi berita terpopuler Internasional Medcom yang diikuti kabar mengenai Biden yang akan bertindak jika Tiongkok ancam kedaulatan.Kemudian diikuti lagi dengan kabar mengenai bantuan dari Indonesia tiba di Turki tim SAR dan medis segera diberangkatkan. Berikut selengkapnya mengenai berita terpopuler Internasional Medcom:Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendadak melakukan kunjungan ke Inggris . Ia bertemu dengan Raja Charles III dan Perdana Menteri Rishi Sunak.Dalam kunjungannya tersebut, salah satu hal yang dibahas Zelensky adalah meminta bantuan dari Inggris, mulai dari bantuan militer hingga pelatihan.Terkait bantuan militer, PM Sunak mengatakan, "Sangat jelas dalam hal penyediaan bantuan militer ke Ukraina dan tidak ada yang salah salah."Apa saja hasil dari kunjungan itu? Simak di sini. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berjanji untuk melindungi kedaulatan AS dalam menghadapi ancaman dari Tiongkok . Hal tersebut disampaikannya dalam Pidato Kenegaraan atau State of Union pada Selasa 7 Februari 2023.Biden membuat pernyataan tersebut dalam pidatonya setelah mengatakan bahwa dia "berkomitmen untuk bekerja dengan Tiongkok”. Baginya kerja sama ini dapat memajukan kepentingan Amerika dan menguntungkan dunia.“Kami bisa menilai bahwa AS berada dalam posisi terkuat dalam beberapa dekade untuk bersaing dengan Tiongkok atau siapa pun di dunia,” tegas Biden, seperti dikutip KBS, Rabu 8 Februari 2023.Meskipun Biden tidak merinci apa yang akan menjadi ancaman oleh Tiongkok, komentar tersebut ditafsirkan sebagai referensi ke balon mata-mata Tiongkok yang melintasi wilayah udara AS. Balon tersebut ditembak jatuh oleh jet tempur AS Sabtu lalu.Tindakan apa yang diambil oleh Biden? Selanjutnya di sini Bantuan kemanusiaan tahap pertama dari Pemerintah Indonesia untuk para korban bencana gempa di Turki sudah tiba di Gaziantep. Duta Besar RI untuk Turki, Lalu Muhammad Iqbal menyerahkan bantuan tersebut kepada perwakilan Bulan Sabit Merah Turki (Kizilay) pada Rabu, 8 Februari 2023.Bantuan sebanyak satu kontainer bahan makanan tiba di Gaziantep usai melalui perjalanan darat selama 34 jam dari Istanbul. Padahal, dalam kondisi biasa, perjalanan dapat dilakukan hanya 11 jam."Presiden RI melalui Menteri Luar Negeri telah meminta agar sebagai negara sahabat dekat Pemerintah Indonesia segera mengirimkan bantuan yang dibutuhkan di daerah gempa di Turki," kata Iqbal dalam pernyataan KBRI Ankara Bantuan apa yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia? Simak tautan ini