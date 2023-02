Biden: AS Akan Bertindak Jika Tiongkok Ancam Kedaulatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berjanji untuk melindungi kedaulatan AS dalam menghadapi ancaman dari Tiongkok . Hal tersebut disampaikannya dalam Pidato Kenegaraan atau State of Union pada Selasa 7 Februari 2023.Biden membuat pernyataan tersebut dalam pidatonya setelah mengatakan bahwa dia "berkomitmen untuk bekerja dengan Tiongkok". Baginya kerja sama ini dapat memajukan kepentingan Amerika dan menguntungkan dunia."Kami bisa menilai bahwa AS berada dalam posisi terkuat dalam beberapa dekade untuk bersaing dengan Tiongkok atau siapa pun di dunia," tegas Biden, seperti dikutip KBS, Rabu 8 Februari 2023.Meskipun Biden tidak merinci apa yang akan menjadi ancaman oleh Tiongkok, komentar tersebut ditafsirkan sebagai referensi ke balon mata-mata Tiongkok yang melintasi wilayah udara AS. Balon tersebut ditembak jatuh oleh jet tempur AS Sabtu lalu.Menekankan bahwa demokrasi telah menjadi lebih kuat dan otokrasi semakin lemah, Biden mengatakan"Jembatan terbentuk antara mitra di Pasifik dan Atlantik," ucap Biden."Mereka yang bertaruh melawan Amerika, sadar betapa salahnya mereka dan itu tidak pernah taruhan yang bagus untuk bertaruh melawan Amerika," tegasnya.Tentang perang Rusia-Ukraina, Biden berkata, "Invasi Putin telah menjadi ujian selama berabad-abad. Ini ujian bagi AS dan dunia".Sementara itu, Biden tidak menyebut Korea Utara dalam pidatonya.