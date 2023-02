AS Deteksi Balon Mata-mata Tiongkok yang Masuki Wilayah Montana

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Amerika Serikat (AS) telah mendeteksi apa yang dikatakannya sebagai balon mata-mata milik Tiongkok yang melayang di atas barat laut wilayahnya. Penemuan ini muncul beberapa hari sebelum kunjungan Menteri Luar Negeri Antony Blinken ke Beijing.Pentagon untuk saat ini, memilih tidak menembak jatuh balon setelah mendapat rekomendasi dari pejabat pertahanan senior bahwa hal itu akan berisiko membuat puing-puing menghantam orang di darat, menurut seorang pejabat pertahanan senior yang tidak berwenang untuk berbicara di depan umum.Keputusan untuk mempublikasikan penemuan tersebut tampaknya membuat Tiongkok waspada menjelang kunjungan Blinken ke Beijing –,yang pertama oleh seorang menteri luar negeri Amerika dalam enam tahun,– di mana dia diharapkan untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Kemunculan balon yang tiba-tiba pasti akan meningkatkan ketegangan antara kedua kekuatan tersebut.Pejabat itu mengatakan bahwa meskipun ini bukan pertama kalinya Tiongkok mengirim balon mata-mata ke Amerika Serikat, tampaknya balon itu tetap berada di negara itu lebih lama. Namun, seorang pejabat senior pemerintah yang berbicara tanpa menyebut nama,“Balon itu tidak menimbulkan ancaman militer atau fisik dan menambahkan bahwa itu memiliki nilai terbatas dalam mengumpulkan intelijen,” menurut pejabat senior pemerintah AS, seperti dikutip The New York Times, Jumat 3 Februari 2023.Pejabat pertahanan lain mengatakan Pentagon tidak menganggap balon itu menambah banyak nilai dibandingkan dengan apa yang dapat diperoleh Tiongkok melalui citra satelit.Para pejabat Pentagon mengatakan balon itu melakukan perjalanan dari Negeri Tirai Bambu ke Kepulauan Aleutian dekat Alaska, dan melalui Kanada barat laut selama beberapa hari terakhir sebelum tiba di suatu tempat di atas Montana, di mana ia melayang pada Rabu.Tidak jelas apa yang dicari Tiongkok di Montana, tetapi negara bagian itu adalah rumah bagi Sayap Rudal ke-341 di Pangkalan Angkatan Udara Malmstrom, salah satu dari tiga pangkalan Angkatan Udara Amerika yang mengoperasikan dan memelihara rudal balistik antarbenua.Brigadir Jenderal Patrick S. Ryder, Sekretaris Pers Pentagon mengatakan kepada wartawan bahwa balon terbang “jauh di atas lalu lintas udara komersial,” menambahkan bahwa “setelah balon terdeteksi, pemerintah AS segera bertindak untuk melindungi dari pengumpulan informasi sensitif. ” Dia tidak merinci langkah-langkah apa itu.“Pentagon mengirim jet tempur F-22 untuk melacak balon pada Rabu, yang menyebabkan penerbangan dihentikan sementara di bandara Billings,” kata Ryder, tetapi memutuskan untuk tidak menembak jatuh balon tersebut.Menteri Pertahanan Lloyd J. Austin III mengadakan pertemuan pejabat militer dan pertahanan senior pada Rabu untuk membahas bagaimana menangani situasi tersebut.Pejabat senior pemerintahan Biden menelepon rekan-rekan Tiongkok mereka dengan urgensi menggunakan berbagai saluran.Pemerintahan Biden secara agresif bergerak untuk memeriksa kemampuan Tiongkok untuk memajukan ambisi teknologi dan militernya, menuai teguran keras dari Beijing. Ketegangan telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, termasuk atas apa yang dipandang pejabat AS sebagai sikap permisif Tiongkok terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Namun sejauh ini masalah yang paling rumit antara kedua kekuatan tersebut adalah Taiwan.Blinken sendiri telah mengumpulkan sekutu dan mitra untuk mengecam tindakan Tiongkok di Taiwan. Pada saat yang sama, Tuan Blinken adalah pendukung tujuan Presiden Biden untuk menjaga saluran komunikasi terbuka dengan Negeri Panda untuk menghindari memburuknya hubungan.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id