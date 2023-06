Badai Terjang New York City, Ratusan Penerbangan Dibatalkan dan Ditunda

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Ribuan calon pelancong batal terbang pada Selasa pagi, 27 Juni 2023, karena sejumlah bandara di wilayah New York City, Amerika Serikat (AS), membatalkan dan menunda lebih dari seratus penerbangan akibat terjangan badai yang melanda wilayah tersebut.Pada Selasa dini hari, Bandara Newark saja telah membatalkan 136 penerbangan keberangkatan dan menunda 14 penerbangan lainnya, menurut catatan situs FlightAware. Lebih dari 180 penerbangan yang dijadwalkan mendarat di Newark juga dibatalkan.Selain itu, Bandara LaGuardia membatalkan 65 penerbangan dan menunda 18 lainnya. Sementara Bandara Internasional John F. Kennedy membatalkan 21 perjalanan dan menunda 43 lainnya.Melansir dari laman New York Post, sekitar 1.600 penerbangan AS dibatalkan dan 5.800 lainnya ditunda pada Senin kemarin akibat badai yang telah membawa hujan deras, petir dan kilat ke wilayah timur laut.Badan Penerbangan Federal (FAA) sebelumnya memperingatkan penumpang bahwa perjalanan musim panas di wilayah New York mungkin mengalami gangguan karena kekurangan menara pengontrol lalu lintas udara.Ada ancaman badai hebat yang membentang dari Carolina Utara hingga perbatasan New York-Kanada pada Selasa ini, dengan pusat aktivitasnya adalah koridor I-95 dari Washington, D.C. ke New York, kata FOX Weather kepada The Post."Badai ini bergerak dalam pola linier dari selatan ke utara, dan kita akan melihat hujan yang lebih deras," kata ahli meteorologi Seth Darling."Kemarin (di New Jersey) kami mengalami banjir, kerusakan angin, hujan es," lanjutnya.Terlepas dari ancaman cuaca, penumpang yang terlantar dengan cepat menyerang maskapai penerbangan atas pembatalan dan penundaan di media sosial."United Airlines membatalkan penerbangan saya dari (Newark ke San Francisco) setelah penundaan 6 jam dan tidak ada cara untuk menemukan atau mengambil tas saya yang diperiksa di Bandara Newark," tulis seorang pelancong yang tidak puas di Twitter.Calon penumpang lainnya membagikan video pada Senin malam tentang ratusan pelancong yang berkumpul di Bandara Newark karena serentetan pembatalan dan penundaan membuat mereka tidak mungkin untuk mengambil barang-barang yang diperiksa.Pelancong lain yang dijadwalkan berangkat dari bandara JFK juga membagikan via Twitter mengenai rencana perjalanan baru mereka setelah beberapa hari pembatalan."Setelah dua hari penerbangan dibatalkan, saya menyerah untuk mencoba keluar dari JFK. Menggunakan Uber ke Penn Station sekarang untuk naik kereta ke DC dan terbang kembali ke barat dari sana. Doakan saya beruntung!" tulisnya.Pada Selasa pagi, United Airlines menjadi maskapai dengan jumlah pembatalan terbesar, yaitu 337 penerbangan dan 96 penundaan.Baca juga: Badai Salju Melanda, 4.400 Penerbangan Amerika Serikat Dibatalkan