Potensi Tanpa Batas! RI Kembali Jadi Negara Mitra di Hannover Messe 2023

Hannover: Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang menjadi negara mitra untuk kali ketiga di pameran dagang industri internasional Hannover Messe 2023 di Jerman. Ajang bergengsi ini akan berlangsung pada 17-21 April 2023, dengan upacara pembukaan digelar pada 16 April lalu."Menjadi negara mitra pada Hannover Messe merupakan peluang besar untuk mewujudkan visi Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030," kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Eko S.A Cahyanto, pada acara Press Preview di Hannover, Jerman, pada Rabu (15/2) kemarin."Sasaran ini melalui pengembangan tujuh sektor prioritas, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, kimia, farmasi, serta alat kesehatan," sambungnya, dalam keterangan di situs Kementerian Luar Negeri RI, Kamis, 16 Februari 2023.Dirjen KPAII menjelaskan, melalui Hannover Messe 2023, Indonesia akan kembali menampilkan sejumlah teknologi industri 4.0 dan peluang investasi sektor industri. Selain itu, akan diselenggarakan berbagai rangkaian kegiatan terkait industri 4.0, business summit, dan konferensi pada Paviliun Indonesia di Hannover Messe Fairground dengan luas area yang digunakan sekitar 3000 meter persegi."Lebih dari 150 co-exhibitors akan mewakili masing-masing subtema, meliputi Engineered Parts and Solutions, Future Hub, Sustainability and Energy Transition, Global Business and Markets, Compressed Air and Vacuum, Digital Ecosystems, Drive Technology dan Automation, serta Motion and Drives," sebut Eko.Bahkan, Indonesia juga akan menampilkan progres pengembangan Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi, dan Ibu Kota Negara (IKN).Dengan mengusung logo layar Pinisi dan tagline "Infinite Journey," Hannover Messe 2023 diharapkan dapat menginspirasi dan mendorong peserta untuk merangkul peluang tak terbatas."Indonesia adalah negara dengan potensi tanpa batas, mulai dari alam, talenta, maupun kemampuan dalam revolusi industri 4.0 . Tagline ini mencerminkan semangat optimisme dan potensi masa depan yang luas, dan menggambarkan perjalanan Indonesia menuju masa depan yang tidak terbatas," papar Eko.Partisipasi Indonesia sebagai Official Partner Country Hannover Messe 2023 tidak penting untuk ajang branding bagi Indonesia, tetapi juga mendorong peningkatan kapabilitas manufaktur Indonesia dan pembangunan infrastruktur digital. Di samping itu, dapat memperluas dan menjalin kemitraan baru terkait industri 4.0.Baca juga: Perjalanan Panjang RI Jadi Mitra Utama di Hannover Messe