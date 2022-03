AS Akan Berikan Booster Kedua untuk Individu 50 Tahun ke Atas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) siap mengesahkan skema pemberian vaksin booster Covid-19 bagi individu berusia 50 tahun ke atas di tengah kekhawatiran bahwa subvarian baru Omicron dapat merebak di seantero AS Dikutip dari Xinhua, Senin, 28 Maret 2022, persetujuan untuk booster kedua Pfizer-BioNTech dan Moderna dapat diumumkan paling cepat Selasa besok, sebagaimana dikabarkan media-media AS.Hawaii pada Sabtu lalu menjadi negara bagian terakhir yang mencabut aturan wajib masker dalam ruang tertutup di saat lonjakan Omicron menurun.Negara bagian itu juga menghentikan program Safe Travels, yang kemudian memperbolehkan orang-orang dari luar AS untuk masuk tanpa menunjukkan bukti vaksinasi atau hasil tes Covid-19.Sementara Idaho telah melangkah lebih jauh di mana Badan Legislatif Negara Bagian menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang melarang tempat usaha untuk mewajibkan vaksin bagi karyawan atau kliennya. Ini ditetapkan agar masyarakat yang tidak divaksin tidak "diperlakukan berbeda."Menurut RUU tersebut, keputusan untuk memperoleh vaksinasi adalah "keputusan yang sangat pribadi dan individual." RUU itu didukung legislator dari Partai Republik dan sampai di meja Gubernur Brad Little pekan ini. Little, yang juga bagian dari Partai Republik, belum menyatakan apakah dia akan menentang atau menandatanganinya.Di tengah pembatasan Covid-19 dicabut atau dilonggarkan pada sebagian besar negara, pejabat bidang kesehatan di Washington sedang memantau subvarian Omicron, BA.2.Subvarian ini lebih menular dan diketahui telah menyebar ke Eropa dan sejumlah negara lain. Sekitar 30 persen kasus di wilayah Atlantik Tengah pun diakibatkan BA.2, yang termasuk Columbia, Maryland, dan Virginia.Baca: Antisipasi Varian Baru Covid-19, CEO Pfizer Serukan Vaksin Dosis Keempat "Para ahli kesehatan masyarakat mengatakan BA.2 kemungkinan akan menjadi tipe yang dominan di wilayah Washington selama beberapa minggu ke depan," lapor The Washington Post."(BA.2) kembali mendorong kenaikan dalam jumlah kasus baru setelah penurunan stabil sejak puncak lonjakan Omicron pada awal Januari."Jumat kemarin, rata-rata angka kasus baru per pekan di AS adalah 1.131, yang merupakan jumlah paling kecil sejak Juli. Sementara menurut analisis data New York Times menunjukkan bahwa rata-rata kematian baru Covid-19 pada hari Sabtu di AS turun menjadi 796 per pekan, yakni perubahan 39 persen selama 14 hari.