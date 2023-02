Kedubes RI di AS Nobar Serial The Last of US, Penasaran Akting Christine Hakim

Sinopsis Serial The Last of Us





(SUR)

Jakarta: Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS), Rosan Roeslani, mengaku mengikuti serial The Last of Us. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) yang ada di AS bahkan menggelar nonton bareng."Sudah dong (menonton serial the Last of Us). Kami di sini juga, di KBRI, di KJRI, langsung ada acara nonton bareng juga," ucap Rosan dikutip dari Selamat Pagi Indonesia di Metro TV, pada Rabu, 1 Februari 2023.Bukan tanpa alasan. Rosan mengaku langsung menonton serial tersebut setelah mengetahui aktris legendaris Indonesia, Christine Hakim, ikut terlibat dalam serial yang tayang di HBO Go tersebu. Christine tampil di episode ke-2 sebagai seorang profesor mikologi bernama Ratna.The Last of Us bercerita tentang 20 tahun setelah kehancuran peradaban modern. Joel yang merupakan sosok petarung tangguh disewa untuk menyelundupkan Ellie, gadis usia 14 tahun keluar dari zona karantina yang penuh tekanan.Petualangan yang awalnya dianggap sederhana berubah menjadi petualangan yang brutal dan penuh haru karena keduanya harus menyeberangi kawasan AS dan ketergantungan satu sama lain untuk bisa bertahan hidup.Serial The Last of Us juga sempat menjadi perbincangan hangat sebelumnya pada Desember 2022. Pada saat itu, trailer dari The Last of Us menampilkan Christine Hakim yang berperan sebagai ilmuwan yang meneliti jamur cordyceps.Banyak warganet yang menduga infeksi jamur tersebut berawal dari Indonesia. Untuk mendapatkan jawaban tersebut, bisa disaksikan serial The Last of Us di HBO Go. (Rafi Alvirtyantoro)