Pada episode pertama penayangannya, serial terbaru HBO, The Last of Us bikin warganet girang. Lantaran, serial yang diangkat dari game populer tersebut memakai Jakarta dan Indonesia sebagai latar belakang filmnya.Pada episode pertama The Last of Us yang tayang pada 16 Januari 2023 tersebut adegan perbincangan Joel (Pedro Pascal) dan anaknya Sarah (Nico Parker) bersama Tommy (Gabriel Luna) sedang sarapan sembari mendengarkan berita dari radio. Penyiar radio yang sedang didengarkan oleh mereka menyebut masih terdapat kekacauan yang terjadi di Jakarta.Joel mengira Jakarta merupakan daerah Timur Tengah dan menanyakan di mana letak Jakarta.Tommy menimpali pertanyaan tersebut. Kemudian Sarah mengoreksinya."Jakarta bukan negara. Menjadi bagian dari Asia tidak sama eksklusifnya dengan menjadi sebuah negara. Faktanya, Jakarta itu ibukota Indonesia," jelas Sarah.Saat disebut Jakarta dan Indonesia, serial The Last of Us menjadi perbincangan di media sosial. Warganet langsung memberi komentar yang takjub dan bangga karena Indonesia menjadi latar belakang film tersebut."Aku sudah menonton episode terakhir dari kami 1 dan itu sangat bagus ... tidak buruk sama sekali 8/10... kamu tahu aku hampir tertawa terbahak-bahak karena ‘Jakarta Indonesia’ menjadi topik virus ... dan pikiranku berkata ‘ada Indonesia coy’ lol," ujar @jas***."Jakarta disebut di series The Last of Us aja rasanya seneng wkwk," ujar akun @Opi***."Solid start. Bener2 gak ngilangin feel gamenya. Jakarta disebut, tapi jadi tempat outbreak pertama," kata akun @Rev*** sembari memberikan emoji ketawa."Gillss the last of us tv series udah keluar, btw kenapa asal virusnya jadi dari jakarta anjay padahal di game ga dijelasin gitu dah," kata @hnfk***.Serial The Last of Us juga sempat menjadi perbincangan hangat sebelumnya pada Desember 2022. Pada saat itu, trailer dari The Last of Us menampilkan Christine Hakim yang berperan sebagai ilmuwan yang meneliti jamur cordyceps.Banyak warganet yang menduga infeksi jamur tersebut berawal dari Indonesia. Untuk mendapatkan jawaban tersebut, bisa disaksikan serial The Last of Us di HBO Go.The Last of Us bercerita tentang 20 tahun setelah kehancuran peradaban modern. Joel yang merupakan sosok petarung tangguh disewa untuk menyelundupkan Ellie, gadis usia 14 tahun keluar dari zona karantina yang penuh tekanan.Petualangan yang awalnya dianggap sederhana berubah menjadi petualangan yang brutal dan penuh haru karena keduanya harus menyebrangi kawasan AS dan ketergantungan satu sama lain untuk bisa bertahan hidup.