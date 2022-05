Tenggelamkan Kapal Induk Rusia, Ukraina Dibantu Intelijen AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kiev: Kapal induk Armada Laut Hitam Rusia tenggelam pada 14 April setelah dihantam oleh dua rudal anti-kapal Neptune dari Ukraina. Ada laporan intelijen Amerika Serikat (AS) diduga memberi bantuan dalam serangan itu.“Laporan intelijen yang dibagikan oleh AS membantu Ukraina menenggelamkan kapal penjelajah Rusia, Moskva,” para pejabat AS mengatakan kepada NBC News, Jumat 6 Mei 2022.Ini membenarkan peran Amerika dalam pukulan paling memalukan bagi invasi bermasalah Vladimir Putin ke Ukraina Sebuah kapal penjelajah rudal berpemandu yang membawa 510 awak, Moskva adalah unggulan Armada Laut Hitam Rusia. Kapal itu tenggelam pada 14 April setelah dihantam oleh dua rudal anti-kapal Neptune. Sementara Moskow mengatakan kapal itu tenggelam setelah kebakaran. Moskva adalah kapal perang Rusia terbesar yang tenggelam dalam pertempuran sejak Perang Dunia II. Para pejabat Amerika mengatakan ada korban Rusia yang signifikan, tetapi mereka tidak tahu berapa banyak."Serangan itu terjadi setelah pasukan Ukraina bertanya kepada Amerika tentang kapal yang berlayar di Laut Hitam selatan Odesa," kata pejabat AS kepada NBC News.Negeri Paman Sam mengidentifikasinya sebagai Moskva dan membantu mengkonfirmasi lokasinya, setelah itu Ukraina menargetkan kapal tersebut.AS tidak tahu sebelumnya bahwa Ukraina akan menargetkan Moskva dan tidak terlibat dalam keputusan untuk menyerang. Intelijen maritim dibagikan dengan Ukraina untuk membantu mempertahankan diri dari serangan kapal-kapal Rusia.Peran AS dalam tenggelamnya belum pernah dilaporkan sebelumnya. Tetapi NBC News merinci bulan lalu bagaimana intelijen Amerika yang dibagikan dengan Ukraina telah berperan penting dalam keberhasilan Ukraina hingga saat ini, termasuk dalam membantu Ukraina menargetkan pasukan Rusia dan menghindari serangan Rusia.Para pejabat Amerika telah menyatakan keprihatinan bahwa pelaporan tentang pembagian intelijen AS dengan Ukraina dapat membuat marah Putin dan memicu tanggapan yang tidak terduga. Gedung Putih tidak segera memberikan komentar kepada NBC News.Pengungkapan tentang Moskow muncul setelah The New York Times melaporkan bahwa intelijen yang dibagikan oleh AS dalam beberapa kasus membantu Ukraina membunuh para jenderal Rusia. Para pejabat Amerika tidak membantah hal itu, tetapi dengan tegas menolak kesan bahwa AS secara eksplisit memberikan informasi dengan maksud menyerang para pemimpin militer Rusia."Kami tidak memberikan informasi intelijen tentang lokasi para pemimpin militer senior di medan perang," sekretaris pers Pentagon John Kirby mengatakan kepada wartawan Kamis, menambahkan bahwa AS berbagi intelijen dengan pasukan Ukraina tetapi tidak memberi tahu mereka siapa atau apa yang harus diserang.Kebijakan AS saat ini secara tegas melarang berbagi intelijen penargetan mematikan tentang pemimpin sipil dan militer Rusia , dua pejabat AS yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada NBC News.Moskow dianggap sebagai kapal perang paling mematikan Rusia, yang dilengkapi dengan meriam dan sistem rudal, beberapa di antaranya dirancang untuk mempertahankannya dari serangan. Laporan kredibel bahwa kapal itu ditabrak dan ditenggelamkan oleh rudal anti-kapal secara luas dilihat sebagai penghinaan yang mendalam bagi militer Rusia.Pada hari-hari awal perang, Moskow adalah bagian dari apa yang menjadi insiden ikonik, ketika petugas di kapal memerintahkan penjaga perbatasan Ukraina di Pulau Ular Ukraina untuk menyerah.“Kapal perang Rusia, pergilah sendiri,” jawab para penjaga.Mereka ditangkap dan kemudian dibebaskan dalam pertukaran tahanan.Tenggelamnya Moskva telah menyalakan kembali perdebatan lama di antara para ahli angkatan laut tentang betapa rentannya kapal terhadap rudal dan drone kamikaze.Setelah itu, Angkatan Laut Rusia mundur dari pantai Ukraina, kata pejabat pertahanan AS kepada NBC News.