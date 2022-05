Laporan Intelijen AS Bantu Ukraina Membunuh Jenderal Rusia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Amerika Serikat (AS) dikabarkan telah memberikan informasi intelijen tentang unit-unit Rusia yang memungkinkan Ukraina menargetkan dan membunuh banyak jenderal Rusia yang tewas dalam pertempuran di Ukraina . Namun hal ini dibantah Amerika.Para pejabat Ukraina mengatakan mereka telah membunuh sekitar 12 jenderal di garis depan. Jumlah itu jelas mengejutkan para analis militer.“Bantuan target adalah bagian dari upaya rahasia oleh pemerintahan Biden untuk memberikan intelijen medan perang secara langsung ke Ukraina . Laporan intelijen itu juga mencakup antisipasi pergerakan pasukan Rusia yang diperoleh dari penilaian Amerika baru-baru ini terhadap rencana pertempuran rahasia Moskow untuk pertempuran di wilayah Donbas di Ukraina timur,” kata para pejabat Ukraina, seperti dikutip The New York Times, Jumat 6 Mei 2022.Para pejabat menolak untuk merinci berapa banyak jenderal yang tewas akibat bantuan AS.Amerika Serikat telah berfokus pada penyediaan lokasi dan perincian lainnya tentang markas bergerak militer Rusia, yang sering berpindah-pindah. Sementara pejabat Ukraina telah menggabungkan informasi geografis itu dengan intelijen mereka sendiri -,termasuk komunikasi yang disadap yang memperingatkan militer Ukraina akan kehadiran perwira senior Rusia,- untuk melakukan serangan artileri dan serangan lain yang telah membunuh perwira Rusia.Informasi intelijen adalah bagian dari peningkatan aliran bantuan AS yang mencakup senjata yang lebih berat dan puluhan miliar bantuan, yang menunjukkan seberapa cepat pembatasan awal Amerika terhadap dukungan untuk Ukraina telah bergeser saat perang memasuki tahap baru yang bisa berakhir berbulan-bulan.Dukungan intelijen AS untuk Ukraina memiliki efek yang menentukan di medan perang, mengkonfirmasi target yang diidentifikasi oleh militer Ukraina dan mengarahkannya ke target baru. Aliran intelijen yang dapat ditindaklanjuti tentang pergerakan pasukan Rusia yang diberikan Amerika kepada Ukraina memiliki beberapa preseden.Sejak gagal maju ke Kiev, ibu kota, di bagian awal perang, Rusia telah mencoba untuk berkumpul kembali, dengan dorongan yang lebih terkonsentrasi di Ukraina timur yang sejauh ini telah bergerak perlahan dan tidak merata.Pejabat yang diwawancarai untuk artikel ini berbicara dengan syarat anonim untuk membahas rincian intelijen rahasia yang dibagikan dengan Ukraina.Pemerintah telah berusaha untuk merahasiakan sebagian besar rahasia intelijen medan perang, karena takut itu akan dilihat sebagai eskalasi dan memprovokasi Presiden Vladimir Putin dari Rusia ke dalam perang yang lebih luas. Para pejabat Amerika tidak akan menjelaskan bagaimana mereka memperoleh informasi di markas besar pasukan Rusia, karena takut membahayakan metode pengumpulan mereka. Namun selama perang, badan intelijen AS telah menggunakan berbagai sumber, termasuk satelit rahasia dan komersial, untuk melacak pergerakan pasukan Rusia.Menteri Pertahanan Lloyd J. Austin III melangkah lebih jauh dengan mengatakan bulan lalu bahwa “kami ingin melihat Rusia melemah ke tingkat yang tidak dapat dilakukannya seperti yang telah dilakukannya dalam menginvasi Ukraina.”Ditanya tentang intelijen yang diberikan kepada Ukraina, John F. Kirby, juru bicara Pentagon, mengatakan bahwa “kami tidak akan berbicara secara rinci tentang informasi itu.”“Namun Amerika Serikat memberi Ukraina informasi dan intelijen yang dapat mereka gunakan untuk membela diri,” ujarnya.Sementara Adrienne Watson, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS mengatakan, dalam sebuah pernyataan bahwa intelijen medan perang tidak diberikan kepada Ukraina “dengan maksud untuk membunuh para jenderal Rusia.”Tidak semua serangan dilakukan dengan intelijen Amerika. Serangan selama akhir pekan di sebuah lokasi di Ukraina timur di mana Jenderal Valery Gerasimov, perwira tertinggi Rusia, telah berkunjung tidak dibantu oleh intelijen Amerika, menurut beberapa pejabat AS. Amerika Serikat melarang memberikan informasi intelijen tentang para pemimpin Rusia paling senior.