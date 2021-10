Soal Kesiapan AS Jelang Natal 2021, Begini Kata Dokter Fauci

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) mencatat, kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Amerika Serikat (AS) mencapai angka 42.966.938 kasus per hari Jumat, 1 Oktober 2021. Ahli Imunologi ternama asal AS, Dr Anthony Stephen Fauci, mengatakan bahwa lonjakan kasus harian Covid-19 dapat berpengaruh terhadap jalannya perayaan Natal tahun ini.Dilansir dari The Independent, Senin, 4 Oktober 2021, Fauci menegaskan AS harus tetap fokus pada menurunkan kasus baru dan jumlah pasien rawat inap. Upaya tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan laju vaksinasi Covid-19 "Terlalu dini untuk mengatakan bisa atau tidaknya," kata Fauci saat ditanya Margaret Brennan dalam program Face the Nation mengenai apakah hari raya Natal tahun ini akan berjalan normal atau tidak."Kita harus fokus bak laser untuk terus menurunkan angka-angka (kasus). Ini dapat kita lakukan dengan cara memvaksinasi masyarakat," sambungnya.Mengenai lonjakan kasus Covid-19 di AS, Fauci membantah anggapan segelintir warga bahwa imigran adalah faktor pemicu utamanya. Ia mengatakan imigran, seperti manusia lainnya, dapat terinfeksi Covid-19."Tapi mereka bukan faktor pendorong utama (lonjakan kasus di AS). Itulah realitasnya," ungkap Fauci.Terkait vaksinasi, Fauci mengatakan vaksin penguat atau booster dapat menjadi salah satu solusi dalam melawan hantaman berbagai varian Covid-19, termasuk Delta. Fauci mengimbau seluruh pihak untuk tak henti-henti menyuarakan program vaksinasi.Baca: Penasihat Gedung Putih Tegaskan Vaksin Ketiga Covid-19 Belum Diperlukan "Booster dapat sangat membantu dalam mengurangi infeksi pada penyakit lanjut," terang dia.