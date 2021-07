Jenderal AS Bertekad Terus Dukung Afghanistan Perangi Taliban

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Amerika Serikat ( AS ) akan terus melanjutkan serangan udara guna mendukung pasukan Afghanistan dalam memerangi kelompok militan Taliban. Dukungan ini disampaikan Kepala Komando Pusat Angkatan Darat AS, Jenderal Kenneth McKenzie, Minggu, 25 Juli 2021.Kekerasan meningkat di seantero Afghanistan dalam beberapa bulan terakhir usai Taliban melancarkan serangan ke ibu kota Kabul. Serangan dilakukan hanya beberapa hari setelah pasukan koalisi AS mulai menarik para personelnya."Amerika Serikat telah meningkatkan serangan udara untuk mendukung pasukan Afghanistan selama beberapa hari terakhir, dan kami siap untuk melanjutkan (serangan) mereka," seru McKenzie, dilansir dari CNN, Senin, 26 Juli 2021.McKenzie menyadari bahwa pemerintah Afghanistan akan menghadapi hari-hari yang sulit karena Taliban semakin meningkatkan serangan. "Taliban berusaha menciptakan situasi yang mencekam lewat aksi mereka," lanjut McKenzie.Meski AS mulai menarik pasukannya, McKenzie menegaskan bahwa hal itu bukan berarti dukungan terhadap Afghanistan juga terhenti. Ia berjanji akan terus memberikan dukungan logistik kepada Angkatan Udara Afghanistan, meski nantinya pasukan AS akan mengakhiri misinya di negara tersebut pada Agustus mendatang."Kami akan terus mendukung pasukan Afghanistan bahkan setelah 31 Agustus," imbuhnya.Militer AS melakukan dua serangan udara dengan sasaran Taliban pada Kamis pekan lalu di probinsi Kandahar.Seorang juru bicara Taliban mengutuk serangan udara AS di Provinsi Kandahar dan Helmand. Ia mengatakan serangan tersebut bersifat barbar dan akan memicu konsekuensi keras.McKenzie bertekad akan untuk terus mendukung Angkatan Udara Afghanistan, baik dalam melawan Taliban maupun grup-grup militan lain seperti Islamic State (ISIS) dan al-Qaeda.Baca: Biden Sepakati Tambahan Bantuan Rp1,4 Triliun untuk Pengungsi Afghanistan (WIL)