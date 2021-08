Fantastis! Anggaran AS untuk Perang Afghanistan Sebanyak Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Pemerintah Amerika Serikat ( AS ) langsung mengevakuasi warga negara dan tentaranya setelah pengambilalihan kekuasaan di Afghanistan oleh Taliban. Padahal, Negeri Paman Sam itu telah menghabiskan banyak uang untuk perang Afghanistan Dilansir dari Forbes, AS telah menghabiskan lebih dari USD2 triliun (Rp28,7 ribu triliun, kurs USD1=Rp14.350) untuk perang di Afghanistan sejak 11 September 2001. Artinya, AS mengeluarkan USD300 juta tiap hari selama dua dekade atau USD50 ribu untuk 40 juta warga Afghanistan.Sederhananya, AS menghabiskan lebih banyak uang untuk menyingkirkan Taliban dibandingkan total kekayaan puluhan milyarder digabungkan. Sebut saja Elon Musk, Bill Gates dan 30 miliarder terkaya di AS.Total pengeluaran USD2 triliun itu dialokasikan untuk berapa hal. Di antaranya USD800 miliar untuk biaya perang langsung dan USD85 miliar untuk melatih tentara Afghanistan yang kini telah kalah. Tentara Afghanistan menerima gaji USD750 juta per tahun.Bahkan, Proyek Pembiayaan Perang dari Brown University memperkirakan total pengeluaran AS untuk perang Afghanistan sebesar USD2,26 triliun. Biaya itu belum termasuk jumlah korban jiwa dalam perang ini, yang nilainya jauh lebih besar.Perang Afghanistan menewaskan 2.500 kematian personel militer AS dan hampir 4.000 ora kontraktor sipil AS tewas.Itu artinya di samping perkiraan 69 ribu polisi militer Afghanistan, 47 ribu warga sipil tewas, dan 51 ribu pejuang oposisi tewas. Sejauh ini, biaya untuk merawat 20 ribu korban di AS telah mencapai USD300 miliar dengan perkiraan tambahan USD500 miliar kedepannya.Padahal, AS membiayai perang Afghanistan dengan uang pinjaman. Peneliti dari Brown University memperkirakan bunga sejumlah lebih dari USD500 miliar bunga telah dibayarkan. Angka ini sudah masuk dalam tperkiraan USD2,26 triliun.Baca: Taliban Bunuh Seorang Wanita usai Berjanji Lindungi Hak Perempuan Mereka memperkirakan, utang dari perang Afghanistan bisa mencapai USD6,5 triliun pada 2050. Itu setara dengan USD20 ribu untuk setiap warga negara AS.Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat (AS) mantap menarik mundur seluruh pasukan militernya dari Afghanistan per Agustus 2021. Penarikan pasukan militer Amerika gelombang terakhir dari Afghanistan ditargetkan selesai pada 31 Agustus mendatang.Penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan mengakhiri invasi AS sejak 2001 untuk memburu Al-Qaeda. Kelompok ini disebut mendalangi teror di Negeri Paman Sam seperti serangan ke gedung World Trade Center pada 11 September 2000.(SUR)