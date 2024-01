Bernie Sanders: Hentikan Pendanaan untuk Perang Tak Bermoral Israel!

Advertisement

(WIL)

Senator Amerika Serikat (AS) Bernie Sanders mendesak Kongres untuk menolak bantuan militer tanpa syarat ke Israel. Bantuan sebesar USD10,1 miliar (setara Rp156,7 triliun) rencananya akan dikirim AS untuk Negeri Zionis dalam melanjutkan "perang brutal" mereka terhadap Palestina."Biar saya perjelas: Tidak ada lagi pendanaan AS bagi perang ilegal, tidak bermoral, brutal, dan sangat tidak proporsional yang dilakukan (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu terhadap rakyat Palestina," kata Sanders di platform media sosial X, dilansir dari Anadolu Agency, Rabu, 3 Januari 2024.Menurutnya, rakyat AS harus mengerti bahwa perang Israel terhadap rakyat Palestina telah diperlancar secara signifikan dengan bom, peluru artileri, dan persenjataan lain dari Negeri Paman Sam tersebut."Dan hasilnya malah menjadi bencana besar," ungkap Sanders."Cukup sudah. Kongres harus menolak pendanaan itu. Para pembayar pajak AS tidak boleh lagi ikut menghancurkan kehidupan pria, wanita dan anak-anak yang tidak bersalah di Gaza,” tegasnya.Israel melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di wilayah kantong Palestina itu sejak 7 Oktober lalu. Mereka membalas serangan dari kelompok perlawanan Hamas menyerang negara Zionis itu pada hari yang sama, yang menurut Israel menewaskan hampir 1.200 warganya.Aksi-aksi balasan Israel telah menewaskan sedikitnya 22.185 warga Palestina dan melukai 57.035 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan di Gaza. Mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak.Gelombang serangan Israel telah menyebabkan kehancuran di Gaza, di mana 60 persen infrastruktur rusak atau hancur, dan hampir 2 juta penduduknya mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan.