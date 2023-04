Otak Kebocoran Dokumen Rahasia AS Ditangkap, Pelaku Anggota Angkatan Udara

Washington: Agen Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) pada Kamis 13 April 2023 menangkap seorang anggota National Guard (Garda Nasional) berusia 21 tahun, yang diduga berada di balik pembocoran besar-besaran rahasia sensitif pemerintah Amerika Serikat . Ini termasuk dokumen rahasia tentang perang Ukraina Disiarkan langsung di jaringan TV, penangkapan dramatis itu adalah puncak dari penyelidikan selama seminggu -,dipicu oleh liputan media yang hiruk pikuk,- menjadi salah satu kebocoran informasi rahasia yang paling merusak sejak pembuangan dokumen Badan Keamanan Nasional tahun 2013 oleh Edward Snowden.Dalam jumpa pers, Jaksa Agung AS Merrick Garland menyebut tersangka sebagai Jack Teixeira, seorang pegawai Garda Nasional Angkatan Udara AS dan pemimpin yang dilaporkan dari grup obrolan daring tempat dokumen itu pertama kali muncul.“Dia ditangkap sehubungan dengan penyelidikan atas dugaan penghapusan, penyimpanan, dan transmisi informasi rahasia pertahanan nasional yang tidak sah. Teixeira ditahan tanpa insiden oleh agen FBI,” kata Garland, seperti dikutip AFP, Jumat 14 April 2023.Cuplikan berita dari operasi tersebut, di daerah Dighton Utara Massachusetts, menunjukkan tersangka -,mengenakan celana pendek merah dan T-shirt dengan tangan di belakang kepala,- mundur perlahan ke arah petugas penegak hukum yang bersenjatakan senapan dan berpakaian kamuflase yang membawanya ke tahanan.Polisi di kota kecil di negara bagian timur berusaha meyakinkan masyarakat tentang kehadiran penegakan hukum yang berat, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "tidak ada ancaman terhadap keselamatan publik".Pada dua postingan di halaman Facebook Sayap Intelijen ke-102 Garda Nasional Udara Massachusetts menyebutkan Teixeira, pada Juli 2022 mengatakan bahwa dia telah dipromosikan menjadi penerbang kelas satu atau pangkat tamtama terendah ketiga untuk personel angkatan udara.Teixeira diperkirakan tampil pertama kali pada Jumat di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Massachusetts, waktu setempat.Pentagon mengatakan bahwa kebocoran tersebut menghadirkan risiko "sangat serius" bagi keamanan nasional AS, dan juru bicara Brigadir Jenderal Pat Ryder pada Kamis mengecamnya sebagai "tindakan kriminal yang disengaja".“Sebagai tanggapan, Kementerian Pertahanan memeriksa dan memperbarui daftar distribusi, menilai bagaimana dan di mana produk intelijen dibagikan, dan berbagai langkah lainnya,” kata Ryder kepada wartawan.Penangkapan Teixeira terjadi sehari setelah Washington Post melaporkan bahwa ratusan halaman dokumen telah diposting di platform media sosial Discord oleh seorang pria yang bekerja di pangkalan militer AS.

Berdasarkan waktu New York, "jejak bukti digital" menunjuk ke Teixeira sebagai pemimpin grup pribadi di Discord, yang disebut Thug Shaker Central, tempat dokumen itu muncul.Pelanggaran keamanan yang memalukan -,yang termasuk dokumen rahasia,- telah mengungkapkan kegelisahan AS atas kelangsungan serangan balasan yang akan datang oleh pasukan Kyiv terhadap pasukan Rusia. Selain juga kekhawatiran tentang pertahanan udara Ukraina, dan menunjuk AS memata-matai sekutu termasuk Israel dan Korea Selatan.Presiden Joe Biden membahas kebocoran tersebut selama kunjungan ke Irlandia, mengatakan bahwa dia "khawatir" tetapi komunitas intelijen dan Departemen Kehakiman "semakin dekat" untuk mengidentifikasi sumber kebocoran tersebut.Terduga pembocor dilaporkan menggunakan nama panggilan "OG" dan secara teratur memposting dokumen di grup obrolan tersebut selama berbulan-bulan.Kelompok yang terdiri dari sekitar 24 orang, termasuk beberapa dari Rusia dan Ukraina, terikat pada "saling mencintai senjata, peralatan militer, dan Tuhan", dan membentuk "clubhouse khusus undangan pada tahun 2020 di Discord", lapor The Washington Post - yang, seperti The New York Times, mengutip anggota tak dikenal dari Thug Shaker Central.“OG mengatakan kepada anggota grup bahwa dia menghabiskan "sebagian harinya di dalam fasilitas aman yang melarang ponsel dan perangkat elektronik lainnya,” kata laporan Post.Dia pertama kali menulis isi dokumen rahasia untuk dibagikan dengan grup, tetapi kemudian mulai mengambil foto, memberi tahu anggota lain untuk tidak membagikannya, lapor surat kabar itu.“OG memiliki pandangan gelap tentang pemerintah, dan berbicara tentang Amerika Serikat, dan khususnya penegakan hukum dan komunitas intelijen, sebagai kekuatan jahat yang berusaha menekan warganya dan membuat mereka tidak tahu apa-apa,” kata Post, mengutip salah satu anggota kelompok.Seorang juru bicara Discord mengatakan kepada AFP bahwa keamanan pengguna adalah prioritas, dan bahwa konten yang melanggar kebijakannya dapat mengakibatkan orang dilarang, server ditutup, dan polisi disiagakan."Sehubungan dengan pelanggaran materi rahasia, kami bekerja sama dengan penegak hukum," ucap juru bicara itu."Karena ini masih penyelidikan aktif, kami tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut saat ini,” pungkasnya.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id